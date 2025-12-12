Mario Guerrero visitó Radio Corazón y reveló el origen de su clásico «Te Amaré» y cómo tomó un nuevo significado

Mario Guerrero llegó hasta El Festival de la Corazón, donde conversó con Julio Stark y Pato Torres sobre la vida, la música y, en especial, sobre el camino emocional que ha recorrido su éxito “Te Amaré”. El cantante contó que, con los años, la canción fue adoptando significados que él nunca imaginó.

“¿Tienes alguna historia de pareja? Te lo voy a preguntar, justamente voy a preguntarte eso”, le plantearon. Guerrero explicó que, más allá de sus experiencias personales, “son muchos los mensajes que te llegan cuando una canción funciona”. Agregó que ha visto cómo “la canción y la música va tomando un significado distinto según la persona que la escucha”.

«Te amaré», el hit de Mario Guerrero que fue adoptando otro significado con el pasar del tiempo

Entre los relatos más potentes, mencionó que algunos fans la han dedicado a familiares fallecidos: “Se la han dedicado a los padres que han partido… en esta vida o en otra te amaré”. También reveló que muchos papás la usan para sus hijos, algo que él no había vivido hasta el nacimiento de su primogénito, Luciano.

Contó que mientras esperaban en la clínica, ocurrió un momento inesperado: “De repente en la radio chiquitita empieza a sonar ‘Te Amaré’… previo al nacimiento de él”. Ese instante marcó un quiebre: la canción que escribió para su pareja se transformó en un mensaje de amor de padre a hijo.

También recordó una anécdota vinculada a la letra final: “Te amo por lo que eres y por lo que soy junto a ti”. Dijo entre risas que nació tras un pequeño conflicto con su mujer, quien le dejó una nota en el velador con palabras que lo inspiraron: “Yo lo hice calzar para una canción… que no me escuche ahora, porque si no me va a cobrar derechos”, en modo de humor.

Guerrero cerró asegurando que esa es la magia de las canciones: nacen de un momento, pero terminan perteneciendo a todos.

