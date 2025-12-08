Querido participante de Mundos Opuestos quedó llorando tras ser eliminado del reality: «Ojalá algún día poder cumplir todos mis sueños»

Este domingo se vivió un nuevo duelo de eliminación en el reality de Canal 13 «Mundos Opuestos». Instancia en la que Chilota y Diego Venegas se enfrentaron para definir quién continuaría en el encierro.

En esta prueba del segundo tiempo, ambos competidores debían recuperar cinco piezas y luego equilibrarlas en una mesa oscilante. Desde el comienzo, Chilota tomó la delantera al completar primero la recolección de piezas. Aunque Diego logró alcanzarla, ella mantuvo la calma en la etapa final y consiguió equilibrar correctamente las cinco, ganando así el primer duelo de eliminación de esta fase.

Con este resultado, Diego Venegas se convirtió en el nuevo eliminado y tuvo que despedirse de Mundos Opuestos.

Diego Venegas no aguanta las lágrimas tras ser eliminado de Mundos Opuestos

La eliminación de Diego dejó sentimientos encontrados en Chilota. «Una victoria ácida porque se va mi amigo a casa», indicó tras el triunfo. «Estoy feliz por quedarme y seguir cumpliendo mis sueños, pero triste porque mi amigo se va», añadió.

En tanto, el joven no aguantó las lágrimas y demostró su frutración. «Estoy triste, me fui con una cabeza. Estuve semanas afuera, me preparé física y mentalmente, venía a ganar esta hue…, y a la primera semana me voy eliminado. Así que me da pena», expresó.

«Me jode haberme propuesto algo, haber hecho lo suficiente para hacerlo y que ni con eso haya dado», agregó visiblemente afectado.

En este sentido, Diego Venegas se quebró y rompió en llanto al asumir su salida. «Ojalá algún día poder cumplir todos mis sueños», indicó antes de abandonar la casa-estudio.

Vale señalar que su eliminación también golpeó a sus compañeros de Mundos Opuestos, quienes lo despidieron con emotivas palabras. Ignacia Michelson, su pareja dentro del encierro, se mostró especialmente afectada y no pudo evitar quebrarse al despedirlo.

