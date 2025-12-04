Eduardo Fuentes recordó cuando le diagnosticaron problemas de fertilidad: «Me dolió la brutalidad del médico»

En la reciente edición del pódcast Más que Titulares, conducido por Javier Quiroga, estuvo presente Eduardo Fuentes.

En medio de la conversación, el comunicador recordó un difícil episodio de su vida, cuando un doctor le entregó un enfático diagnóstico de manera muy indiferente.

“El médico me dice ‘ya, no vas a poder ser papá’. Y yo le digo ‘espérame, espérame’ y me agacho así a la altura de él y le digo ‘¿me puede mirar?’“, comenzó diciendo el periodista.

“Y él me dice ‘sí, ¿qué?’. Yo le digo ‘¿no voy a poder o me va a costar?’. Me dice ‘bueno, la misma cosa… te va a costar, pero la verdad es que con el bajo recuento espermático, en la práctica no vas a poder, entonces es como lo mismo’“, continuó.

Además, confesó que “Y yo ‘no, no es lo mismo, porque una cosa es estar sentenciado y la otra es estar desafiado’. Entonces, un mínimo de humanidad para tratar ciertos temas. Eso me dolió».

Siguiendo por esa línea, relató las dificultades que ha tenido a lo largo de su carrera.

“Yo ya tenía un MBA de estar desafiado y no sentenciado, si cuando yo quería ser locutor de radio viviendo en La Legua, me miraban con cara de ‘no, porque para nosotros es ser obrero, ser contador, quizás te pones una verdulería en la esquina, eso es lo que nos corresponde a nosotros’”, mencionó.

“Y mis papás me decían ‘no, no es así. Si tú quieres ser, haz lo que tengas que hacer para tratar de serlo, pero no aceptes la sentencia. Entonces, era un desafío, más que una sentencia. A mí lo que más me dolió de ese episodio fue eso, la brutalidad del médico”, recordó.

Es importante mencionar que en la actualidad, Eduardo Fuentes tiene una hija de nueve años llamada Alma.

