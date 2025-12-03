Impactante testimonio de Iván Torres: Grave problema de salud lo sacó de TV y puso en riesgo su vida

Iván Torres reapareció en el Buenos Días a Todos durante la jornada de este miércoles y entregó detalles de su complejo estado de salud.

El querido hombre del tiempo de la señal nacional reveló que estuvo internado en la UCI debido a que tuvo calculos al riñón y una septicemia multiorgánica, motivo por el que fue operado.

«Estuve muy complicado, pero es algo que muchos tienen, cálculos al riñón. El problema mío es que yo soy muy tolerante al dolor (…) Nunca lo sentía, pensaba que tenía algún disco gastado. Pero llegué inconsciente a la clínica y además de eso tuve septicemia multiorgánica, según lo que dijeron los doctores. Estuve grave», comenzó diciendo el meteorólogo.

Iván Torres habla por primera vez de su complicado diagnóstico de salud

De acuerdo a sus palabras, notaron problemas en los riñones luego de un examen: «En un principio me dijeron, son cuatro cálculos. Después me intervinieron, me sacaron mucha materia del riñón, con antibióticos muy fuertes, estuve más de ocho días en la clínica, estuve en la UCI», explicó.

Además, agregó que «después de estar casi 15 días, recién me operaron el 10 de noviembre».

Siguiendo por esa línea, dio a conocer que los especialistas le comentaron que fueron 7 los cálculos que sacaron de sus riñones, sumado a un catéter que va desde el riñón a la uretra.

«Cuando ibas al baño, yo le golpeaba combos a la murralla del dolor. Era un dolor espantoso (…) Recién el día 24 de noviembre me sacaron el catéter, y dos o tres días después ya estaba, pero casi como nuevo», continuó Iván Torres.

Asimismo, mencionó que «estuve internado ocho días, después tuve que irme a operar dos días más y lo último ya fue ambulatorio cuando me sacaron el catéter. Pero la pasé mal».

Explicando más a fondo, desveló que recibió diagnósticos equivocados en un principio: Le habían dicho que tenía bronquitis.

«Tuve dos episodios de fiebre, nada más, después sentía un cansancio y un dolor a la espalda, después empecé terciana (…) Después caí inconsciente», explicó sobre sus síntomas.

«El médico me dijo ‘si no vienes, no pasas de esta noche», señaló respecto a la gravedad del asunto.

«En ese instante nunca me di cuenta, pero ahora, me da miedo pensar no estar para mis hijas (…) me intranquiliza tener cualquier episodio como ese, pero ya sé que cualquier dolor que tenga en la espalda, voy al tiro al médico», concluyó Iván Torres.

