¡Remezón en TV+! Figura clave de «Tal Cual» renunció al programa

Nuevos movimientos internos en TV+ lo vuelven a poner en la palestra mediática. Durante los últimos días, el canal vivió un remezón. Esto ocurrió luego de que se oficializará la renuncia de un importante miembro de uno de sus programas más relevantes.

De acuerdo a la información de El Filtrador, un miembro clave de Tal Cual decidió dejar su puesto tras años en el canal.

Se trata de Paulo Galleguillos, editor del espacio conducido por Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, quien presentó su renuncia el viernes pasado.

Renuncia sacude a TV+

Según el medio antes mencionado, en la interna del canal la salida fue catalogada como «el último terremoto en TV+», destacando que ya estamos en el último mes del año. Esto se debe al rol que Galleguillos desempeñó durante los últimos años.

Si bien Argandoña y Viñuela son los cabecillas que con su carisma animan el programa y potencian a los panelistas, el profesional tuvo un rol clave.

En ese periodo, lideró la línea editorial de Tal Cual. Además, desarrollo libretos, impulsionó nuevas dinámicas y contribuyó directamente al posicionamiento del espacio. Lo colocaron como una de las apuestas más sólidas y mejor evaluadas.

Su renuncia se suma a las modificaciones que TV+ está realizando para actualizar su programación y reorganizar equipos. En ese mismo contexto, recientemente se conoció que Mauro Caro dejará Sígueme. Se enfocará por completo en Tal Cual, un movimiento que también responde a esta etapa de ajustes internos.

Por ahora, no existe claridad respecto a quién asumirá la edición del programa, dejando un escenario abierto en un momento crucial para el canal.

