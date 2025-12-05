Ciudadana rusa lleva un año en Chile y esto es lo que más la descoloca de los supermercados nacionales: «¿Es legal?»

Nadia, creadora de contenido conocida como nadia.latam, comparte a diario sus recorridos por Chile. Ella cuenta que vive en el país desde hace un año y medio y asegura que muchas cosas le encantan.

Aun así, hay un detalle que todavía la desconcierta. La europea lo mostró en un video reciente. El tema es el precio de varios productos en el supermercado.

En el clip aparece una frase clara: “La única cosa a la que no puedo acostumbrarme en Chile, incluso después de vivir aquí 1,5 años”. Luego muestra una pasta dental de 125 gramos a $7.290 y una docena de huevos de color a $4.890.

Después mira la cámara y pregunta: “¿Acaso esto es legal?”. Acto seguido exhibe otro valor que considera excesivo: $3.190 por un té verde con solo 20 bolsas.

Reacción de los usuarios a viral de ciudadana rusa en Chile

Los comentarios no tardaron en llegar en redes sociales. Un usuario reclamó: “¿$7.000 la pasta de dientes? Las Pepsodent no cuestan más de $2.000”. Otra persona agregó: “¿Cuál es ese supermercado? ¡Está exageradamente caro! A lo mejor es la zona, porque a veces hacen eso: se aprovechan”.

También apareció una opinión más crítica: “Si hay algo que he aprendido viviendo en el extranjero, en uno de los países más caros del mundo, es que hay muchos productos en Chile que tienen precios muy inflados artificialmente” y «Amiga, en chile los precios los ponen las empresas privadas, no el estado».

Finalmente, otro seguidor aportó una solución simple: «Volví a vivir en Santiago, voy a la Vega 1 vez en 2 semanas. Y lleno mi refri hasta no poder meter más cosas. Yo simplemente no quiero pagar estos precios sabiendo cuánto vale en la Vega».

