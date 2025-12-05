Feriados de diciembre 2025 en Chile: cuáles son, qué se celebra y qué abre

A medida que el año entra en su recta final, diciembre llega cargado de celebraciones y días para desconectarse. Este mes reúne los últimos feriados del 2025 en Chile, fechas ideales para descansar antes de recibir el 2026.

En total, diciembre contempla tres jornadas festivas: una religiosa, una electoral y otra vinculada a las celebraciones de Navidad.

Los feriados que restan en Chile durante 2025

El primer feriado corresponde al lunes 8 de diciembre, lo que permitirá un fin de semana largo para gran parte de trabajadores y estudiantes. Muchos aprovecharán ese día para descansar o adelantar preparativos de fin de año.

La segunda fecha es el domingo 14 de diciembre, día en que se realizará la segunda vuelta presidencial.

El último feriado del año llegará el jueves 25 de diciembre, jornada en que se celebra Navidad.

El 8 de diciembre no se considera feriado irrenunciable, por lo que supermercados y centros comerciales deberían operar de manera habitual.

Distinto es el caso del 25 de diciembre, que sí es feriado irrenunciable, lo que obligará al cierre de la mayor parte del comercio.

Finalmente, el 14 de diciembre es feriado legal para quienes trabajen en malls y strip centers administrados por una misma razón social. En cambio, supermercados, grandes tiendas y otros comercios pueden funcionar normalmente.

También puedes leer en Radio Corazón: Popular influencer chileno sorprende a todos al revelar que tiene dos novias: «viviendo mi mejor sueño»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google