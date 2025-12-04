Popular influencer chileno sorprende a todos al revelar que tiene dos novias: «viviendo mi mejor sueño»

El reconocido youtuber chileno Nicolás Liñan de Ariza, popularmente conocido como Vardoc, volvió a generar ruido en redes. Esta vez confirmó que mantiene una relación con dos mujeres.

El creador de contenido publicó un video donde aparece junto a su novia, la cosplayer Gibielle Gamboa. Ambos explicaron que iniciaron una relación poliamorosa con una conocida figura del mundo fitness.

La pareja se sentó junto a su novia para entregar la noticia, sorprendiendo a todos sus seguidores de redes sociales.

Vardoc comenzó dando un confuso mensaje: «Decidimos tomar esta decisión en conjunto, ya que hemos conversado bastante… y la verdad queremos hacer público que terminamos», afirmó.

Vardoc sorprende al anunciar relación triple

Sin embargo, todo era una broma. El propio youtuber lo aclaró de inmediato y presentó la verdadera novedad.

«Es mentira… les quiero presentar a Romi, que el día de hoy se integra como nuestra nueva polola», aclaró.

Luego, apareció Romina Briones en el registro, quien fue presentada como una destacada deportista, lo que llamó la atención de los cibernautas.

«Este año me hice profesional en el culturismo natural, sin el uso de fármacos. Gané el Sudamericano en Ecuador, gané acá el Selectivo como campeona absoluta”, explicó.

Los tres explicaron que se conocieron en un reality y se llevaron bien desde el inicio. Gibielle valoró el vínculo que formaron. «Ella es una muy buena persona y la verdad conectamos superbién», detalló.

Vardoc expresó su entusiasmo con una frase directa: «Yo viviendo mi mejor sueño». También reconoció que su anuncio podía generar polémica en redes.

“Esta es mi nueva aventura, no sé cómo va a terminar en esto, probablemente ‘funado’ por algún motivo, pero sí, es muy probable, esperemos que no, ¿no es cierto?», concluyó.

Rápidamente, los cibernautas reaccionaron a través del registro, dejando varios comentarios y opiniones divididas.

«¿Alguien lo puede resumir? No quiero ver el video», «Vardoc vuelve a los gameplays», «Todo lo que se de ti, es en contra de mi voluntad», «Este nuevo arco de anime pudo haber cerrado bien….y decidiste no tomarlo» y «Ya basta, suficiente Internet x hoy», fueron algunos de los comentarios.

