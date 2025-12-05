Anuel AA en Chile 2025: Este sería el posible setlist de su presentación en el Estadio Santa Laura

¡No queda nada! Este fin de semana, el artista puertorriqueño Anuel AA regresa a Chile en el marco de su gira Real Hasta la Muerte 2.

Este será un show único, que recibe al artista por primera vez en uno de los recintos más emblemáticos del país: El Estadio Santa Laura.

Este sería el posible set list de Anuel AA en su regreso a Chile

Es importante destacar que «El Dios del Trap» realizó cuatro conciertos en el Movistar Arena en el mes de noviembre del 2024, cerrando con broche de oro en nuestro país.

La fecha inicial del concierto de Emmanuel Gazmey era el 18 de octubre. Sin embargo, el concierto fue postergado para este domingo 7 de diciembre.

Anuel AA anunció esta gira con 30 shows en Norteamérica y Sudamérica, y finalmente llegó el turno de Chile. Por lo mismo, muchos fanáticos «reales hasta la muerte» se preguntan: ¿Qué canciones cantará?

Respecto al posible listado de canciones, el sitio web setlist.fm, que se especializa en este contenido, ha revelado los temas que Anuel ha cantado recientemente en sus shows.

Si se da la lógica, este sería el setlist de Anuel AA en el Estadio Santa Laura 2025:

47 Medusa Amanece Más rica que ayer Adicto Pacto La ocasión Reloj Delincuente Sola BBY BOO – Remix Yeezy Little Demon Corazón roto pt. 3 La última vez Hasta que Dios diga Bubalu Que nos pasó? Me contagié Delincuente Soldado y profeta Street Poem Otro trago – remix Quiere beber 23 preguntas Secreto Ayer Esclava Tú me enamoraste Ella y yo La llevo al cielo Quiere beber Bebé Deportivo Mírame Remix China La jeepeta Yogurcito Remix

Este setlist es especulación, ya que sucede que muchas veces los artistas pueden ir variando sus presentaciones. Sin embargo, este sería el esquema principal de su regreso a Chile.

