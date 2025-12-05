  • EN VIVO

Anuel AA en Chile 2025: Este sería el posible setlist de su presentación en el Estadio Santa Laura

Este domingo, el Estadio Santa Laura recibirá al "Dios del Trap" en el marco de su gira mundial: Real Hasta la Muerte II.

05 Dic, 2025. 14:00 hrs
Posible Set List Anuel AA
Getty Images

¡No queda nada! Este fin de semana, el artista puertorriqueño Anuel AA regresa a Chile en el marco de su gira Real Hasta la Muerte 2.

Este será un show único, que recibe al artista por primera vez en uno de los recintos más emblemáticos del país: El Estadio Santa Laura.

Este sería el posible set list de Anuel AA en su regreso a Chile

Es importante destacar que «El Dios del Trap» realizó cuatro conciertos en el Movistar Arena en el mes de noviembre del 2024, cerrando con broche de oro en nuestro país.

La fecha inicial del concierto de Emmanuel Gazmey era el 18 de octubre. Sin embargo, el concierto fue postergado para este domingo 7 de diciembre.

Anuel AA anunció esta gira con 30 shows en Norteamérica y Sudamérica, y finalmente llegó el turno de Chile. Por lo mismo, muchos fanáticos «reales hasta la muerte» se preguntan: ¿Qué canciones cantará?

Respecto al posible listado de canciones, el sitio web setlist.fm, que se especializa en este contenido, ha revelado los temas que Anuel ha cantado recientemente en sus shows.

Si se da la lógica, este sería el setlist de Anuel AA en el Estadio Santa Laura 2025:

  1. 47
  2. Medusa
  3. Amanece
  4. Más rica que ayer
  5. Adicto
  6. Pacto
  7. La ocasión
  8. Reloj
  9. Delincuente
  10. Sola
  11. BBY BOO – Remix
  12. Yeezy
  13. Little Demon
  14. Corazón roto pt. 3
  15. La última vez
  16. Hasta que Dios diga
  17. Bubalu
  18. Que nos pasó?
  19. Me contagié
  20. Delincuente
  21. Soldado y profeta
  22. Street Poem
  23. Otro trago – remix
  24. Quiere beber
  25. 23 preguntas
  26. Secreto
  27. Ayer
  28. Esclava
  29. Tú me enamoraste
  30. Ella y yo
  31. La llevo al cielo
  32. Quiere beber
  33. Bebé
  34. Deportivo
  35. Mírame Remix
  36. China
  37. La jeepeta
  38. Yogurcito Remix

Este setlist es especulación, ya que sucede que muchas veces los artistas pueden ir variando sus presentaciones. Sin embargo, este sería el esquema principal de su regreso a Chile.

También puedes leer en Radio Corazón: Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: «Se aprovechó de mi inocencia…»

Contenido patrocinado