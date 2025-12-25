Una de las animadoras más queridas de Chile se despide de su programa: «Hoy es un día especial…»

El cierre de año suele traer definiciones importantes. En televisión, esos movimientos siempre despiertan atención. Y esta vez no fue la excepción.

Durante la tarde del miércoles 24 de diciembre, María José Quintanilla sorprendió a los televidentes de Mega. En plena transmisión, anunció su salida de La hora de jugar, uno de los programas más reconocidos del bloque vespertino.

María José Quintanilla se despide de La hora de jugar

Desde el estudio, la cantante y animadora explicó que no se trataba de una jornada cualquiera. “Hoy para mí no es un programa igual que todos, hoy para mí es un día especial, porque hoy me toca despedir mi participación de La hora de jugar”, señaló de entrada.

Las reacciones no se hicieron esperar. Entre gritos que se escuchaban tras cámaras, Quintanilla aclaró rápidamente su situación laboral. “Ojo, para que no empiecen los trascendidos, continuaré en otras labores. He sido requerida por otro equipo”, dijo, despejando dudas sobre su continuidad en el canal.

Luego, el momento tomó un tono más íntimo. La animadora compartió una reflexión personal sobre su paso por el espacio. “Aprendí a que muchas veces, las cosas que me avergonzaban de mí, eran justamente las cosas que me hacían distintas al resto. Este programa me enseñó a quererme”, comentó, visiblemente emocionada.

Entre recuerdos y agradecimientos, destacó el trabajo colectivo y el crecimiento que vivió durante esta etapa. También puso énfasis en la entrega y el compromiso que marcó su participación. “Hacer equipo es complejo (…) pero tengo varias certezas de este ciclo. Que siempre fui generosa, que siempre he sido una buena persona y que, al menos, cultivé una palabra que pueden decir mis compañeros, yo no dudo en sacarme la cresta cuando me dedico a trabajar”, afirmó.

Antes de cerrar, dedicó palabras directas al equipo que la acompañó día a día. “Muchas gracias por aguantarme (…) gracias por enseñarme a ser mejor profesional. Espero que en mi nuevo proyecto me vaya así de ‘la raja’ y ojalá pueda crear un nuevo equipo así como este. ¡Muchas gracias!”, expresó.

Finalmente, Quintanilla confirmó su próximo paso en pantalla y adelantó su nuevo horario. “Ahora, yo paso de La hora de jugar a Dale play. Nos veremos en otro horario, pero con la misma pasión de siempre”, cerró.

También puedes leer en Radio Corazón: Feriados Chile 2026: ¿Cuál es el calendario completo de días festivos?

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google