¡Una fiesta total! Este 31 de diciembre, recibe el 2026 junto a Radio Corazón y la Sonora de Tommy Rey

Este 31 de diciembre, la invitación es clara y sin excusas: ponte altiro los calzones amarillos, llénate de buenas energías y prepárate para despedir el 2025 como corresponde junto a Radio Corazón, la radio más querida de Chile. Desde las 10 de la noche, La Número uno tiene preparado el mejor panorama para darle la bienvenida al 2026 con pura fiesta y buena onda.

La celebración comienza con una previa de lujo encabezada por todo nuestro gran equipo, que se tomará la noche para acompañarte en cada brindis y cada deseo de Año Nuevo. Pero eso no es todo. La música en vivo será protagonista gracias a la presentación de la Sonora de Tommy Rey “El Legado”, que llegará con todos esos clásicos que han marcado generaciones y que no pueden faltar en una noche tan especial.

Y ojito, ya que su presentación será transmitida por la señal y también por nuestro canal de Youtube, así que no existen excusas para unirte al manso mambo que tenemos preparado para todos ustedes.

Recibimos el 2026 junto a la Sonora de Tommy Rey

Así se vivirá “Esperando el Año Nuevo con La Número Uno”, una antesala perfecta para recibir las 12 en un ambiente cargado de alegría, recuerdos y ritmo tropical. Y cuando llegue la medianoche, después de los abrazos, los fuegos artificiales y las cábalas infaltables, la fiesta sube aún más de nivel.

Justo después de las 12 se desata “El Vacilón de la Corazón: Año Nuevo Edition”, una celebración pensada para no parar de bailar y comenzar el 2026 con la mejor energía. Es el momento de gritarlo, viralizarlo, guasapearlo y compartirlo con todos.

Desde las 22:00 y hasta las 6 de la mañana, sintoniza el 101.3 y ponle corazón al 2026 junto a Radio Corazón, la más querida, 20 años número uno.

También puedes leer en Radio Corazón: Una de las animadoras más queridas de Chile se despide de su programa: «Hoy es un día especial…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google