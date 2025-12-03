Querido integrante de matinal Tu Día sufre accidente y revela inesperada secuela tras intervención

Una noticia encendió las alarmas durante las últimas horas en el matinal Tu Día de Canal 13.

Resulta que Rodrigo Pérez, notero del espacio televisivo, terminó hospitalizado luego de sufrir un accidente en medio de una actividad que realizaba fuera de pantalla.

Fue el propio periodista quien reveló lo ocurrido a través de sus redes sociales. «No he respondido WhatsApp, pero acá va el reporte», escribió junto a una fotografía donde se le ve acostado en un centro hospitalario.

El comunicador detalló que el incidente ocurrió mientras montaba a caballo. «Accidente a caballo en la montaña me dejó con un par de pernos en la mano», informó a sus seguidores, generando inmediato apoyo de sus seguidores en redes sociales.

Notero de Tu Día entregó detalles de su recuperación

Pese a la gravedad del golpe, aclaró que su evolución ha sido positiva y que ya se encuentra enfocado en la recuperación. Eso sí, deberá ausentarse del matinal que conducen Priscilla Vargas y José Luis Repenning debido a que le indicaron reposo absoluto.

En tono optimista, agregó que: «Todo bien, ahora soy invencible…jaja. Pero tengo licencia por la recuperación. Gracias a todos los que han escrito».

Es importante destacar que el notero ya había estado en el centro de la noticia hace algunas semanas, luego de ser agredido por comerciantes durante un despacho en vivo desde el barrio Meiggs, situación que también causó impacto entre los televidentes.

