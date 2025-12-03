«Buenos Días a Todos» anunció que una querida integrante se convirtió en mamá: «Alguien ha llegado con la marraqueta bajo el brazo»

En la edición de este martes, una gran noticia emocionó a todos en el «Buenos Días a Todos».

Eduardo Fuentes abrió el programa informando que Alexandra Ratcliffe, notera del espacio, se convirtió en madre tras el nacimiento de su hijo, Lucián.

“Alguien ha llegado con la marraqueta bajo el brazo. Adivinen quién”, comentó el animador mientras compartía pantalla con Simón Oliveros y el abogado Alberto Precht. Acto seguido, el matinal mostró una dulce fotografía de la periodista abrazando a su bebé. “Lucián es el nuevo integrante de la familia del ‘Buenos Días a Todos’”, añadió Fuentes.

El conductor también celebró la noticia destacando el cariño del equipo hacia la comunicadora. “Su madre, nuestra querida Ale Ratcliffe… ha sido mamita. Qué alegría más grande para todos nosotros”, expresó con entusiasmo.

Simón Oliveros, por su parte, recordó un reciente encuentro con la periodista, pocos días antes del parto. “Qué bonita se ve la Ale además, dichosa, radiante, ahí con su embarazo. Me la encontré antes de que fuera a dar a luz… Dijo ‘el lunes voy a ser mamá’. Estaba nerviosa, ansiosa junto a su marido”, comentó el periodista, enviándole luego todo su cariño: “Le mandamos un abrazo tremendo. No hay nada más lindo en el mundo que ser papá, ser mamá, así que dichosa te ves, querida Ale”.

Para cerrar, Eduardo Fuentes reflexionó sobre la paternidad. “Es lindo poder presentarles a ustedes, porque es un orgullo para nosotros… Ser padre es una bendición, tenemos que alentar la paternidad en Chile… No lo romanticemos, hay cosas bonitas, hay cosas malas, pero es tan linda la posibilidad de ver crecer a nuestros hijos”, afirmó.

