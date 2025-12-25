Adriana Barrientos destapa inesperados antecedentes sobre la supuesta pareja del Chino Ríos: «Hay un tema ahí…»

Una sola publicación bastó para desatar comentarios, especulaciones y debate en el mundo del espectáculo. Marcelo “Chino” Ríos sorprendió esta semana al confirmar que volvió a enamorarse, esta vez a través de su cuenta de Instagram.

El ex número uno del tenis mundial compartió una imagen de una mujer que, hasta entonces, era desconocida para el público. Junto a la foto, dejó un mensaje cargado de romanticismo que no pasó desapercibido.

“Primero nunca pensé que existieran mujeres como tú”, escribió el ex tenista. Luego añadió: “segundo, que en dos días se perdieran todos los límites y se transformaran en cariño y atracción incontrolable, que uno no quiere que nunca se acabe».

Con el paso de las horas, comenzó a circular información sobre la identidad de la mujer. Se trata de Vanessa Sofía Bourgeois, nutricionista de 35 años, oriunda de la comuna de San Miguel. Además, trascendió que el vínculo entre ambos habría comenzado a través de redes sociales.

Adriana Barrientos se refiere a la nueva pareja de Marcelo Ríos

Sin embargo, el tema tomó un giro inesperado cuando Adriana Barrientos se refirió públicamente al supuesto romance en el programa Zona de Estrellas.

La panelista aseguró manejar antecedentes directos sobre la mujer y lanzó una declaración que remeció a la farándula. “Ella fue pareja de un amigo mío, y de verdad no creo que se conozcan. Marcelo está en Miami y seguro la conoció por chat”, afirmó.

Barrientos profundizó aún más en su relato y entregó detalles que encendieron la controversia. “Según lo que me cuentan, ella no se parece en nada a como se ve en las fotos, hay un tema ahí. Ahora no creo que él se pudiera fijar en ella por una distancia cultural. De todas formas ella es muy trabajadora y buena madre, ella es madre soltera y tiene un hijo de 20 años”, sostuvo.

Para cerrar, La Leona planteó una teoría que dejó abierta la duda sobre la relación. “No hay ninguna foto de ellos dos juntos. Y lo que nosotros creemos, con esta persona con la que yo hablé ayer… me decía ‘yo creo que el Chino Ríos jamás en su vida la ha visto en persona, porque cuando la vea en persona se va a dar cuenta que que no tiene nada que ver a lo que ex Instagram’”.

