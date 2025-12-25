  • EN VIVO

¿Cómo estará el tiempo durante el último fin de semana del año? Meteoróloga de TVN despeja las dudas y entrega su pronóstico para Santiago

La experta en tiempo de TVN entregó su informe del clima para los próximos días. Revisa acá cómo estará la temperatura en la capital.

25 Dic, 2025. 15:30 hrs

 

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS