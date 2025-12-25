Feriados Chile 2026: ¿Cuál es el calendario completo de días festivos?

¡Y se nos fue la Nochebuena! Mientras el año entra en su recta final, muchas personas en Chile ya miran hacia adelante. A pocos días de despedir el 2025, surge una de las preguntas clásicas: ¿cuándo caen los feriados del próximo año?

El 2025 dejó una buena impresión en materia de días festivos. Por eso, el calendario 2026 despierta interés entre quienes buscan organizar escapadas, viajes o simples descansos.

Pensando en esa planificación anticipada, a continuación se detalla el listado completo de feriados que tendrá Chile durante 2026.

Estos todos los feriados del 2026

El próximo año contará con 16 días festivos en total, varios de ellos ideales para extender descansos y formar seis fines de semana largos.

Feriados nacionales:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo (Irrenunciable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Sábado 4 de abril: Sábado Santo.

Viernes 1 de mayo: Día Nacional del Trabajo (Irrenunciable).

Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales.

Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen.

Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen.

Viernes 18 de septiembre: Primera Junta Nacional de Gobierno (Irrenunciable).

Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable).

Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos.

Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable).

Feriados regionales y comunales

Además de los días festivos nacionales, el calendario 2026 contempla celebraciones especiales en algunas zonas del país:

Domingo 7 de junio: Asalto y Toma del Morro de Arica (Región de Arica y Parinacota).

Jueves 20 de agosto: Nacimiento del Prócer de la Independencia (comunas de Chillán y Chillán Viejo).

