A sus 91 años: Muere Brigitte Bardot, ícono del cine internacional y defensora de los animales

Este domingo se dio a conocer una noticia que impactó al cine a nivel mundial: la muerte de Brigitte Bardot, figura emblemática del cine francés y referente mundial tanto en la actuación, como en la moda, y la sensualidad. La actriz tenía 91 años y, además de su carrera artística, fue ampliamente reconocida por defender los derechos de los animales.

La información llegó a través de un comunicado de la fundación que lleva su nombre. Por ahora, no se han informado mayores antecedentes respecto a su fallecimiento.

“La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante mundialmente reconocida, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación”, escribieron.

Muere Brigitte Bardot, ícono del cine internacional y defensora de los animales

El propio Emmanuel Macron, presidente de Francia, se refirió a la muerte de Brigitte Bardot:

“Sus películas, su voz, su gloria deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro que se convirtió en Marianne, Brigitte Bardot encarnó una vida de libertad. Existencia francesa, brillo universal. Ella nos conmovió. Lloramos a una leyenda del siglo”.

Brigitte Bardot tuvo una exitosa carrera en el cine, con películas como: “Y Dios creó a la mujer”, “La verdad”, “Vida privada” y “El desprecio”, entre otras.

La francesa se convirtió rápidamente en un sex symbol, referente de estilo y en una figura clave del cine europeo de mediados del siglo XX.

Además, la actriz se retiró por completo del cine en 1973, cuando todavía no alcanzaba los 40 años. A partir de ese momento, tomó la decisión de dedicar su vida a la protección y defensa de los animales, dejando atrás su carrera artística.

Ese compromiso se materializó en 1986 con la creación de la Fundación Brigitte Bardot, organización desde la cual lideró múltiples campañas contra el maltrato animal.

Durante sus últimos años, la actriz vivió en el sur de Europa, alternando su estadía entre La Madrague y una casa de campo conocida como La Garrigue. Este último funcionaba como refugio para animales bajo su cuidado.

