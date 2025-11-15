«Todos los días de mi vida siento dolor»: Camila Andrade reveló que sufre de compleja enfermedad que no tiene cura

En el capítulo de anoche de Podemos Hablar, de Chilevisión, estuvo como invitada la participante de Fiebre de Baile, Camila Andrade. La comunicadora tuvo una conversación íntima con Diana Bolocco, en la que reveló aspectos desconocidos de su vida y su trayectoria en televisión.

Uno de los momentos más impactantes del episodio, fue cuando reveló que este año fue diagnosticada con una compleja enfermedad, que afecta a todo su cuerpo, y no tiene cura.

Todo comenzó cuando la conductora, Diana Bolocco, le preguntó sobre su enfermedad, de la que nunca había hablado en público. Como respuesta, Camila Andrade reveló:

«Primera vez que hablo de esto. Me diagnosticaron fibromialgia este año, fue como un balde de agua fría para mí, porque claro, soy una mujer relativamente sana, me muevo, hago deporte, trabajo harto, siempre trabajé desde muy chica».

«Sí, tenía dolores de hace mucho tiempo… muchos años, yo te diría, se han agudizado en los últimos años», agregó.

Después, Diana Bolocco le preguntó sobre qué sentía, y cada cuánto tenía dolores. Camila Andrade impactó con su respuesta: «Yo todos los días de mi vida siento dolor«.

«Generalmente despierto con dolor, mis momentos de dolor más fuertes son en las mañanas, son como los extremos del día, o muy tarde en la noche, o muy temprano en la mañana», agregó.

Para dar más detalles sobre la fibromialgia que sufre, Camila Andrade explicó que afecta al sistema nervioso central. Según comentó, esto le provoca dolores «raros» en articulaciones, músculos, y todo el cuerpo.

Además, explicó que tiene que aprender a vivir con la enfermedad, ya que no tiene cura. Además, como está relacionado con su sistema nervioso, debió adaptar su estilo de vida a uno más relajado, ya que la alta exposición al estrés le produce crisis que agravan los dolores.

