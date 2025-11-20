¡Terremoto en TV+! Aseguran que miembro clave de «Sígueme» ya no seguirá en el programa

Nuevos cambios sacuden a la producción “Sígueme”, programa de entretención de TV+. Fue durante la reciente edición de Zona de Estrellas cuando Paula Escobar, panelista del espacio, reveló la salida de un trabajador clave.

Se trata de Mauro Caro, quien se desempeñaba como director del espacio farandulero.

Revelan baja en Sígueme de TV+

La comunicadora explicó que todo se debería a los conflictos que ha protagonizado Daniela Aránguiz, especialmente el más reciente, donde se dijo de todo con Mariela Sotomayor.

“A raíz de todos los hechos, comentarios y sucesos, prefirieron que Mauro Caro, director del programa Sígueme, saliera. Es un hecho. Está visado. No sé cuándo parte el otro director. Se va a quedar a Mauro Caro, exdirector de Sígueme, solamente con Tal Cual”, comenzó diciendo la periodista.

Además, entregó detalles de las funciones del exdirector y explicó que: «¿Y esto saben por qué? Todo a raíz de esto con Aránguiz Daniela. Lo que pasa es que como bien sabemos todos, y esto lo hemos dicho varias veces, ahí el que la cortaba era Mauro Caro y no el editor Yiro Gatica. Por lo tanto, la muela de Daniela Aránguiz está visada por quien fue el director del programa, quien ya no se encuentra en el lugar».

Quien se sumó a la conversación fue Sergio Rojas, quien a través de una llamada comentó que: «Ese Mauro Caro, que es un ser diabólico ese enano (…) A él finalmente lo sacan, y eso lo que dice Paula está absolutamente chequeado, lo sacan porque él alimentaba a Daniela y la transformaba en una intocable (…) Daniela va a quedar desamparada, a Daniela se le acabó la cuerda en TV+».

Para cerrar, también informaron un cambio de horario en el programa. Ahora, Sígueme se emitirá entre las 19:00 y las 21:00 horas.

También puedes leer en Radio Corazón: Filtran a los artistas que «ya estarían listos» para Viña 2026: regresos inesperados, estrellas urbanas y platos fuertes internacionales

¡Terremoto en TV+! Aseguran que miembro clave de «Sígueme» ya no seguirá en el programa

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google