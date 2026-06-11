Recibirá millonaria compensación: Faloon Larraguibel ganó batalla legal luego de traumático episodio que vivió con sus hijos

En marzo de 2024, Faloon Larraguibel sufrió un grave episodio, justo antes de entrar al reality Ganar o Servir. La influencer fue víctima de un robo en un servicentro Copec, mientras se encontraba comprando dentro del local junto a sus hijos.

«Me acaban de romper el vidrio de la camioneta y me robaron todo. Traía las maletas y se llevaron todo estos perros de mie…», relató en aquel momento.

El robo fue de tres bolsos y dos maletas. Entre sus cosas, había ropa de alto valor, zapatos, joyas, perfumes, anteojos de sol y un iPad.

«Mis hijos lloraban y yo estaba sola ahí con el auto reventado. Llegó mi mamá, que vive cerca, pero del lugar nadie ni siquiera se acercó», comentó sobre la instancia en conversación con LUN.

Faloon Larraguibel ganó batalla legal luego de traumático episodio con sus hijos

Es por este incidente que Faloon tomó acciones legales contra la empresa. La participante de Fiebre de Baile, interpuso una querella penal y una demanda civil contra el servicentro por infracción a la Ley del Consumidor.

Ahora, el Tribunal de Policía Local de Las Condes sentenció al pago de $9.546.744 por daño emergente y 700 mil por daño moral.

Según consignó La Cuarta, la abogada Lya Rojas, que representa a Faloon comentó: «Si una empresa ofrece estacionamiento dentro de sus instalaciones para que los clientes accedan a su local, ese espacio forma parte del servicio que entrega«.

«Si no garantiza la seguridad dentro de él, hay responsabilidad legal«, agregó.

Respecto a los detalles, explicó: «No importa que el robo lo hayan cometido terceros. Lo que han dicho los tribunales es que el estacionamiento es un atractivo para el consumo. Tú dejas tu auto ahí, te vas tranquila a consumir, y ellos tienen que resguardar eso. Si no lo hacen, hay infracción a la ley del consumidor».

Leer también: «No maté a nadie, no dejé a nadie tirado, no me fui arrancando»: Pablo Mackenna se defendió tras grave acusación de Paty Maldonado

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google