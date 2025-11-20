Reconocido cantante nacional revela cruda confesión y asegura que se acercó a Dios: «Me intenté matar en más de una ocasión»

Un popular cantante nacional reveló como se encuentra tanto mental y físicamente en aspectos de salud.

Se trata de Marcianeke, quien constantemente se ha referido a la salud mental y los problemas que ha tenido.

En ese contexto, el autor de «Dímelo Ma» conversó con Página 7 en el marco de la gira Teletón y reveló una cruda confesión.

«La verdad, hace no tanto, me intenté matar en más de una ocasión, pero por algo pasan las cosas», comenzó diciendo.

Marcianeke y la salud mental

Es importante destacar que Marcianeke tiene un historial marcado por las adicciones, que con ayuda ha podido superar.

Además, recientemente reveló que terminó su extensa relación con su ex pareja, pero que «fue para mejor».

Asimismo, confesó que en la actualidad se está acercando a Dios: «Estoy yendo a la iglesia más de una vez a la semana. Me estoy aferrando a la fe, me estoy acercando a Dios y me ha ido bastante mejor».

«Ya no prefiero los psicólogos, de repente esas cosas son mejores, la palabra de repente es mejor», continuó.

En la misma, añadió que está cambiando a su círculo, alejándose de «la gente que no me suma o de la gente que me atrae esos problemas».

Para cerrar, el medio antes mencionado le consultó por la reciente polémica del urbano Jere Klein, quien fue detenido por microtráfico de drogas.

«A él no lo juzgo, todos tenemos nuestros tropezones y espero pueda levantarse de eso y sepa aprovechar esa llamada de atención y hacer más música nomás», concluyó el artista.

