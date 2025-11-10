Ex chico reality compró tortuga viva y mostró como la mataban para cocinarla: En redes sociales se armó un tenso debate

Este fin de semana, el influencer Yuhui Lee formó un tenso debate en redes sociales luego de compartir una «exotica» receta a través de su cuenta de Instagram.

En el video, el ex Master Chef, acompañado de su familia, se dirige a comprar los ingredientes de su preparación: «Chiquillos, hoy le tocó a mami cocinar, así que ahora vamos a comprar los ingredientes, dijo que hoy cocina algo muy especial», comenzó diciendo.

Asimismo, mientras revisan los productos, comienza la compra. «¿Cuánto val esa tortuga?», pregunta al local.

Finalmente, escogen una tortuga viva, popularmente conocida como «de caparazón blando». En las imagenes, se puede apreciar como la vendedora toma la tortuga de la vitrina, para luego cortarla frente a la cámara.

“Hoy vamos a cocinar esta (enfoca al animal), a ver cómo la matan”, señaló el ex participante de Gran Hermano.

«Mira, se está moviendo», añadió su abuela, notando que aún existían reflejos del animal, tras ser cortado.

“Chiquillos, ¿conocen este tipo de tortuga que se puede comer? Primera vez que lo pruebo, ¡está rico! Es muy común en China, porque tiene muchos nutrientes. Cuando la gente necesita recuperarse, comen mucho este alimento. Es bueno y está bien», escribió el cocinero en la bajada de la publicación.

La reacción de los seguidores a la «exótica» receta de Yuhui Lee

El video no demoró en viralizarse, y rápidamente los cibernautas se manifestaron al respecto.

Fue a través de los comentarios donde se armó un tenso debate, donde algunos usuarios criticaron el contenido del influencer.

«Yo no soy ni vegana ni vegetariana, pero el video fue fuerte para mí», «En Chile una tortuga es una mascota» y «quedé impactada», fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, también una gran cantidad de cibernautas defendió el post de Yuhui: «Acá matan las vacas y en otros países es sagrada. Sería como lo mismo, paren de lesear» y «Me encanta que muestres las costumbres de allá».

Revisa el video a continuación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yuhui (@_yuuhui_)

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google