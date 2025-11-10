El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: «Consumíamos para no tener hambre»

Hace algunos días, Cony Capelli sorprendió con un crudo relato de su pasado, esto en Podemos Hablar, programa de conversación de Chilevisión.

La flamante ganadora de la primera edición de Gran Hermano habló con Diana Bolocco, y entregó detalles de su adicción a las drogas, que comenzó a temprana edad.

Según relató la participante de Fiebre de Baile, fue una manera de evitar la realidad: «Fue una manera de escapar de lo que me estaba esperando en la casa. Fue de muy menos a más. Primero marihuana, alcohol, cigarro, y fui escalando hasta llegar a la sustancia a la que yo fui adicta, que es la cocaína. Me fui destruyendo de a poco».

«El peor periodo fue cuando era de lunes a sábado, literalmente todos los días. Fue un corto periodo eso sí. Llegué al punto en que era tanto lo que mi vida estaba destruida, que no trabajaba, el consumo me tenía atrapada, no llegaba a las pegas o llegaba ebria, en mal estado», continuó.

El crudo relato de Cony Capelli sobre su adicción a las drogas

Siguiendo por esa línea, reveló que no tenía donde vivir: «Empecé a estar en una casa, después en otra, en otra. Y el momento más terrible fue cuando estaba en una fiesta y conozco a una ex amiga. Teníamos una historia muy parecida y le digo ‘no tengo dónde vivir’, porque justo ese día me habían echado de dónde yo estaba, de la casa de un amigo, y andaba con mis cosas».

Asimismo, agregó que su amiga tampoco tenía donde vivir, y la invitó al domicilio de un amigo, que contaba con varias habitaciones. Finalmente, resultó ser una casa abandona donde «no pagábamos nada».

«Era una casa abandonada con una plaga de insectos, pulgas, ratones, de todo. Había una pieza que estaba acondicionada para este amigo, pero nosotras dormíamos en el suelo. No teníamos para comer y consumíamos para no tener hambre», cerró la influencer en Podemos Hablar.

