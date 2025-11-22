También tuvo una relación con Emilia Dides: Destapan desconocido romance entre popular chico reality e Inna Moll

En Noche de Suerte, de TV+. Hablaron sobre la final del Miss Universo, donde la representante de Chile, Inna Moll, quedó entre las mejores 12 del concurso. Eso sí, también revelaron una desconocida anécdota amorosa de la modelo.

Según contaron en el programa de TV+, la chilena tuvo una relación ni más ni menos que con Rai Cerda, chico reality e integrante, hasta esta semana, de Fiebre de Baile.

Destapan desconocido romance entre popular chico reality e Inna Moll

Cuco Cerda, hermano de Rai, estuvo como invitado en el programa, y le envió un mensaje a Inna Moll: «Aprovecho de felicitar a la Inna, que la conozco hace un par de años… Te felicito por tu participación. Encuentro que estabas para mucho más que el Top 12, pero la belleza es subjetiva y ahí deciden los jueces».

«Ahora que lo dices, ¿por qué no nos cuentas al tiro que era tu cuñada?», remató Claudia Schmidt, dejando KO al influencer.

El conductor, Joaquín Zimdecker, cuestionó: «¿Rai estuvo con Emilia Dides y con la Inna Moll?». Esto, recordando que hace un tiempo, aparecieron imágenes de Rai Cerda acompañando a la ex Miss Universo Chile en su participación en Rojo, Antes de ser famoso. Cuco Cerda respondió: «No puedo echar al agua a mi hermano de esa manera, pero…», sin embargo, la producción lo interrumpió con una imagen de Inna Moll y Rai Cerda juntos.

«No lo sabíamos hasta el día de hoy. Esto es un golpe«, comentó el conductor del espacio.

«Es decir, hay 8 mil millones de personas en el mundo, de las cuales 4 mil millones son mujeres. Rai estuvo dos veces con una de las 12 mujeres más guapas del mundo y tenemos la prueba», comentó.

Cuco Cerda bromeó con el momento: «Ya sabes ya, si tú quieres ser la próxima Miss Chile, ya sabes con quién tienes que conversar».

También podrías ver en tu Radio Corazón: Aseguran que Luciano Marocchino estaría saliendo con mujer 50 menor: «Realmente Marlen está muy mal…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google