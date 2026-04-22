«Quería sonidos modernos con ese toque de cumbia rica»: Fran Hidalgo llegó a la Corazón con su nuevo álbum Flow de Cumbia

Fran Hidalgo llegó a Radio Corazón para revelar detalles inéditos sobre el primer disco «Flow de Cumbia». La cantante comentó que se encuentra agradecida de que sus canciones puedan salir en la radio.

Incluso, dijo que la primera vez que se escucho en la radio se puso a llorar de la emoción, la artista recuerda que estaba junto a toda su familia y que recibió mensajes de sus amigos.

Además, comentó que: «Y un cambio rotundo también, porque me fui del lado de los productores cumbieros y me fui a los productores urbanos (…) No quería sonidos nuevos, quería sonidos modernos con ese toque de cumbia rica que logramos esta canción que vamos a lanzar».

Refiriéndose a su nueva canción ‘Te esperé‘, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas. Por otro lado, trae consigo una nueva colaboración con otros artistas como la destacada cantante La Mary Cumbia de Barrio.

¿Cuáles son las referencias de Fran Hidalgo?

Ante este nuevo cambio de rumbo, es inevitable preguntar por cuales son los géneros que más le gustan a Fran: «Sabes que siempre me preguntan lo mismo, me lo preguntan de repente los productores y yo les digo que no tengo referencia. Lo que pasa es que me gusta mucho la música«.

La interprete confesó que a ella le gusta mucho la música, por ende no puede elegir solo uno: «Me gusta mucho la cumbia, mucho el soul, el hip hop, me gusta el rock. Entonces voy por diversos géneros como que agarré todo».

Por otro lado, Fran Hidalgo, cuando se le preguntó por próximas presentaciones señaló que «Estamos planeando soltar todos los temas de una en agosto y parece que ahí va haber una fiestita en el Caupolicán«. La cita será una verdadera fiesta para celebrar su crecimiento en la industria chilena.

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