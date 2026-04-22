“Si te quedas, me quedo”: Paula Rivas lanza íntima canción y prepara nuevo EP junto a voces argentinas

Tras su exitoso paso por el Festival del Huaso de Olmué 2025, Paula Rivas vuelve a la escena con un nuevo lanzamiento que marca un punto de inflexión en su carrera.

Se trata de “Si te quedas, me quedo”, un sencillo que refleja su evolución artística y emocional dentro de la música tropical.

Consolidada como una de las principales figuras femeninas del género en Chile, la artista apuesta por una propuesta más íntima, donde la vulnerabilidad toma protagonismo.

«Si te quedas, me quedo»: Paula Rivas lanza su nuevo sencillo.

Escrita completamente por la propia cantante, la canción se adentra en las complejidades del amor y la entrega total. La letra expone una lucha interna entre la razón y la esperanza, con frases que resumen ese conflicto: “Defendí tus ausencias como si fueran mías” y “Yo no quiero a medias ni besos con reserva”.

El estribillo refuerza esa intensidad emocional con una idea clara: “Amor no es prometer, amor es no soltar”, una línea que apunta a conectar con quienes viven relaciones sin medias tintas.

La producción del tema estuvo a cargo de la propia Paula Rivas junto a Mauro Aravena. Ambos trabajaron en una propuesta que se distancia de los sonidos sintéticos actuales para volver a las raíces de la cumbia.

El resultado es una pieza con una sonoridad cálida y orgánica, donde la percusión y los arreglos instrumentales toman fuerza, incorporando matices folclóricos latinoamericanos.

El lanzamiento también incluye un videoclip con un fuerte componente simbólico. La artista decidió grabar en la Casona Don Aníbal Pinto, ubicada en su comuna de origen, La Pintana.

En medio de paisajes naturales, la propuesta visual refuerza el mensaje de conexión con sus raíces. El registro no solo cumple una función estética, sino que también transmite orgullo y pertenencia, mostrando que su origen sigue siendo una parte esencial de su identidad artística.

«Cumbia sin fronteras»: El próximo desafío de Paula Rivas

Con ocho discos de estudio y reconocimientos como los premios Premios Pulsar y Premios MUSA, Paula Rivas atraviesa uno de los momentos más sólidos de su trayectoria.

Su presentación en Olmué 2025 reafirmó su cercanía con el público y su posición como referente de la cumbia nacional.

“Cumbia sin fronteras”: el próximo desafío

En paralelo a este estreno, la artista confirmó un nuevo proyecto titulado “Cumbia sin fronteras”. Se trata de un EP que incluirá seis colaboraciones con destacadas cantantes femeninas de la cumbia argentina.

La iniciativa busca generar un puente cultural entre Chile y Argentina, poniendo en el centro el talento y la fuerza de las mujeres dentro del género.

“Si te quedas, me quedo” ya está disponible en plataformas digitales, marcando el inicio de una etapa que combina identidad, emoción y colaboración internacional.

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