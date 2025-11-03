Latife Soto lanza preocupante predicción sobre la segunda vuelta de elección presidencial y enciende las alarmas: «Se van a saber…»

Quien ha estado bien activa en redes sociales es Latife Soto, que todos los domingos realiza una transmisión a través de redes sociales junto a José Antonio Neme.

En los live, lanza sus clásicas predicciones sobre la actualidad, gente del espectáculo y de la carrera presidencial.

En ese contexto, es que arrojó una alarmante predicción: «Yo le pido a los candidatos que se cuiden, porque puede haber atentados. Les aconsejo usar chaleco antibalas. Se va a poner muy fea esta carrera presidencial».

Además, lanzó un revelador dato sobre la segunda vuelta: «Veo algo delicado. Después de la segunda vuelta, le digo a todos los candidatos que se cuiden. Deben andar con más gente (seguridad). Se los digo de corazón»

«Hay gente que es muy fanática, que es muy difícil y que hacen cosas sin conciencia clara. La guerra se va a poner muy pesada», continuó la guía espiritual.

La predicción de Latife Soto sobre candidatos presidenciales

Siguiendo por esa línea, la tarotista lanzó una nueva predicción, relacionada con los candidatos presidenciales. «Cuando pasemos a segunda vuelta, se van a destapar cosas de los candidatos», partió relatando.

Además, agregó que «Se van a saber sorpresas… de negocios o arreglos que se quieren hacer. Lo que pasa es que hay pactos que se están haciendo y que se van a saber».

«Ese chanchullo va a provocar que la gente se vaya de un lado para otro. La gente va a empezar a decir ‘ah, esta no me gusta’ o ‘este tampoco me gusta'», continuó.

«Algo se va a saber y, desde ahí, van a haber cambios», cerró Latife Soto.

Es importante recordar que las próximas Elecciones Presidenciales y Parlamentarias se realizarán el próximo 16 de noviembre.

