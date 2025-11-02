Se vienen los bailes en tríos: Estos son los 16 nuevos famosos que se integrarán a Fiebre de Baile esta semana

Fiebre de Baile ha sido todo un éxito en sintonía y en redes sociales. El programa que pone a los famosos a bailar, contará con un formato especial durante esta semana. Se trata de los bailes en tríos, donde 16 celebridades del espectáculo se sumarán a los participantes y sus bailarines.

Cabe recordar que ya hubo varios ingresos al programa de participantes nuevos, entre ellos Claudio Valdivia, Rai Cerda, Carlyn Romero, Camila Andrade, y la última eliminada, Nidyan Fabregat.

Por otro lado, también Vale Roth había revelado anteriormente la llegada de este formato a Fiebre de Baile, y aseguró que ella estaría para bailar junto a Kike Acuña, sin embargo, decidió bajarse del programa por problemas de salud.

Estos son los 16 nuevos famosos que se integrarán a Fiebre de Baile esta semana

Chilevisión fue revelando, a través de sus redes sociales, poco a poco, a los famosos invitados para esta semana en Fiebre de Baile. Algunos chicos reality, modelos, creadores de contenido y cantantes serán parte de los invitados.

Hasta el momento no se ha revelado quién bailará con quién, que día se realizará, y cómo se hará la evaluación del jurado al respecto. A continuación, está la lista completa de los 16 invitados a Fiebre de Baile para esta semana:

Daniela Muñoz , periodista de Chilevisión

, periodista de Chilevisión Pollo Castillo , creador de contenido

, creador de contenido Iván Cabrera , bailarín

, bailarín Fernanda Finsterbusch , actriz

, actriz Pincoya Sin Glamour , creadora de contenido y ex Gran Hermano

, creadora de contenido y ex Gran Hermano Edmundo Varas , exchico reality

, exchico reality Leonardo Monje , exfutbolista

, exfutbolista Jaime Figueroa , barman de Podemos Hablar

, barman de Luis Jara «Mellow» , exintegrante del programa

, exintegrante del programa Antonia Bosman , actriz

, actriz Alessia Traverso , cantante y ex Gran Hermano

, cantante y ex Gran Hermano Kathy Contreras , modelo

, modelo Vale Saini , comediante

, comediante Gustavo Becerra , comediante y actor

, comediante y actor Mariela Montero , modelo y exchica reality

, modelo y exchica reality Cata Palacios, modelo

