Se vienen los bailes en tríos: Estos son los 16 nuevos famosos que se integrarán a Fiebre de Baile esta semana

Fiebre de Baile ha sido todo un éxito en sintonía y en redes sociales. El programa que pone a los famosos a bailar, contará con un formato especial durante esta semana. Se trata de los bailes en tríos, donde 16 celebridades del espectáculo se sumarán a los participantes y sus bailarines.
Cabe recordar que ya hubo varios ingresos al programa de participantes nuevos, entre ellos Claudio Valdivia, Rai Cerda, Carlyn Romero, Camila Andrade, y la última eliminada, Nidyan Fabregat.
Por otro lado, también Vale Roth había revelado anteriormente la llegada de este formato a Fiebre de Baile, y aseguró que ella estaría para bailar junto a Kike Acuña, sin embargo, decidió bajarse del programa por problemas de salud.
Estos son los 16 nuevos famosos que se integrarán a Fiebre de Baile esta semana
Chilevisión fue revelando, a través de sus redes sociales, poco a poco, a los famosos invitados para esta semana en Fiebre de Baile. Algunos chicos reality, modelos, creadores de contenido y cantantes serán parte de los invitados.
- Daniela Muñoz, periodista de Chilevisión
- Pollo Castillo, creador de contenido
- Iván Cabrera, bailarín
- Fernanda Finsterbusch, actriz
- Pincoya Sin Glamour, creadora de contenido y ex Gran Hermano
- Edmundo Varas, exchico reality
- Leonardo Monje, exfutbolista
- Jaime Figueroa, barman de Podemos Hablar
- Luis Jara «Mellow», exintegrante del programa
- Antonia Bosman, actriz
- Alessia Traverso, cantante y ex Gran Hermano
- Kathy Contreras, modelo
- Vale Saini, comediante
- Gustavo Becerra, comediante y actor
- Mariela Montero, modelo y exchica reality
- Cata Palacios, modelo
