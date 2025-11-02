  • EN VIVO

Se vienen los bailes en tríos: Estos son los 16 nuevos famosos que se integrarán a Fiebre de Baile esta semana

Fiebre de Baile sorprendió al incluir en el programa a nuevos famosos invitados, revisa el listado completo acá.

02 Nov, 2025. 10:35 hrs
Fiebre de Baile ha sido todo un éxito en sintonía y en redes sociales. El programa que pone a los famosos a bailar, contará con un formato especial durante esta semana. Se trata de los bailes en tríos, donde 16 celebridades del espectáculo se sumarán a los participantes y sus bailarines.

Cabe recordar que ya hubo varios ingresos al programa de participantes nuevos, entre ellos Claudio Valdivia, Rai Cerda, Carlyn Romero, Camila Andrade, y la última eliminada, Nidyan Fabregat.

Por otro lado, también Vale Roth había revelado anteriormente la llegada de este formato a Fiebre de Baile, y aseguró que ella estaría para bailar junto a Kike Acuña, sin embargo, decidió bajarse del programa por problemas de salud.

Estos son los 16 nuevos famosos que se integrarán a Fiebre de Baile esta semana

Chilevisión fue revelando, a través de sus redes sociales, poco a poco, a los famosos invitados para esta semana en Fiebre de Baile. Algunos chicos reality, modelos, creadores de contenido y cantantes serán parte de los invitados.

  • Daniela Muñoz, periodista de Chilevisión
  • Pollo Castillo, creador de contenido
  • Iván Cabrera, bailarín
  • Fernanda Finsterbusch, actriz
  • Pincoya Sin Glamour, creadora de contenido y ex Gran Hermano
  • Edmundo Varas, exchico reality
  • Leonardo Monje, exfutbolista
  • Jaime Figueroa, barman de Podemos Hablar
  • Luis Jara «Mellow», exintegrante del programa
  • Antonia Bosman, actriz
  • Alessia Traverso, cantante y ex Gran Hermano
  • Kathy Contreras, modelo
  • Vale Saini, comediante
  • Gustavo Becerra, comediante y actor
  • Mariela Montero, modelo y exchica reality
  • Cata Palacios, modelo

 

 

