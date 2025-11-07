Ricardo Montaner regresa a las pistas con tema inédito: «El Último Regreso»

Ricardo Montaner vuelve a conquistar corazones con el estreno de su nueva canción “El Último Regreso”. Es una balada llena de emoción y nostalgia que celebra la fuerza del amor, incluso cuando parece haber llegado a su fin.

En este tema inédito, el reconocido cantautor venezolano-argentino narra la historia de una pareja. Tras varios intentos y desencuentros, deciden darse una última oportunidad para reencontrarse. Con esa sensibilidad inconfundible que ha marcado su carrera, Montaner reflexiona sobre la esperanza que sobrevive incluso en medio de los adioses.

“El Último Regreso” fue producida por el reconocido italiano Max Longhi. Él ya ha colaborado con el artista en proyectos anteriores. La composición lleva la firma de Ricardo Montaner junto a Jorge Luis Chacín, y llega bajo los sellos Hecho a Mano Music y Sony Music Latin.

El lanzamiento incluye dos versiones: una balada pop, fiel al estilo romántico clásico de Montaner. También cuenta con una versión mariachi pop, que aporta un aire renovado y vibrante. Destaca la intensidad emocional de la letra.

Además, este sencillo da nombre a su próxima gira mundial, “El Último Regreso Tour”. Con él, el intérprete de “Tan Enamorados” recorrerá distintos países para celebrar su trayectoria. Reencontrarse con su público y presentar las nuevas canciones que marcarán esta etapa de su carrera.

Ricardo Montaner anuncia nueva gira y su regreso a Chile

En Chile, Montaner aterrizará el 4 de junio de 2026 en el Movistar Arena, donde ofrecerá un concierto que celebrará su legado y su conexión con el público chileno, uno de los más fieles a lo largo de su carrera.

Las entradas para este esperado reencuentro ya está activa y puedes adquirir tu ticket a través del sistema Puntoticket.

