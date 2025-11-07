  • EN VIVO

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: «Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo»

Este auditor de 2.8 confesó que fue el "otro" de una mujer 10 años mayor. Sin embargo, su vida cambio al conocer a una dama de compañía.

07 Nov, 2025. 17:03 hrs

