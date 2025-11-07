Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: «Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo» Este auditor de 2.8 confesó que fue el "otro" de una mujer 10 años mayor. Sin embargo, su vida cambio al conocer a una dama de compañía. 07 Nov, 2025. 17:03 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Lluvia en Santiago: Meteoróloga Michelle Adam reveló si continuarán las precipitaciones este fin de semana en la Región Metropolitana Auditora contó historia impactante en El Chacotero Sentimental: «Chocó el auto, perdí la memoria y vi la traición» Regresa la lluvia a Santiago: Allison Göhler reveló qué hora se registrarán precipitaciones en la Región Metropolitana Auditora confesó en El Chacotero Sentimental su historia amorosa con hombre de 45: «Era 22 años mayor…» Ricardo Montaner regresa a las pistas con tema inédito: "El Último Regreso" La tremenda sorpresa que prepara Paula Rivas para La Corazón On Tour 2025: "Un mix de canciones que..." Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado