Ricardo Montaner regresa a Chile en 2026: Cuándo es, dónde y venta de entradas para «El Último Regreso World Tour»

Ricardo Montaner vuelve a los escenarios, y esta vez promete hacerlo en grande. Tras varios años de pausa artística, el reconocido cantautor anunció su esperado retorno con “El Último Regreso World Tour 2026”, una gira mundial que busca reencontrarse con el público que lo ha acompañado durante más de cuatro décadas de trayectoria.

El artista, autor de clásicos como “Me va a extrañar”, “Tan enamorados” y “La cima del cielo”, decidió tomarse un respiro después de años ininterrumpidos de conciertos, grabaciones y viajes. Ahora, con energías renovadas y la emoción de volver a sentir el aplauso de sus seguidores, Montaner prepara un espectáculo que promete ser una experiencia inolvidable, cargada de nostalgia, romanticismo y grandes éxitos.

La gira recorrerá buena parte del continente americano con presentaciones en Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana. Luego, el recorrido continuará por Europa, con paradas en España, Francia, Italia y otras ciudades del continente.

Ricardo Montaner en Chile 2026: cómo comprar entradas

En Chile, Montaner aterrizará el 4 de junio de 2026 en el Movistar Arena, donde ofrecerá un concierto que celebrará su legado y su conexión con el público chileno, uno de los más fieles a lo largo de su carrera.

Las entradas para este esperado reencuentro estarán disponibles desde el 4 de noviembre a las 12:00 horas a través del sistema Puntoticket.

“El Último Regreso” no solo marca su vuelta a los escenarios, sino también una declaración de amor a sus fans. Después de años de silencio, Ricardo Montaner regresa con la promesa de un show lleno de emoción, historia y sentimiento.

