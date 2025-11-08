«No quiero ensuciar la danza, pero sí…»: Cony Capelli reveló los abusos y malas prácticas que sufrió en su adolescencia como bailarina

En el último capítulo de Podemos Hablar, estuvo como invitada Cony Capelli. La participante de Fiebre de Baile aprovechó para hablar sobre las partes más polémicas de su vida.
También, en ese sentido, incluyó su actual participación en Fiebre de Baile: «Bailar ha sido reconectarme con esa Cony de los 15 años. Esta competencia ha sacado de mí lo mejor. Me siento en el mejor momento de mi vida».
«Estoy viviendo lo que fue para mí el cierre de una carrera que nunca pude ejercer», reveló Cony Capelli.
Cony Capelli reveló los abusos y malas prácticas que sufrió en su adolescencia como bailarina
Todo comenzó cuando Diana Bolocco, le preguntó a Cony Capelli si es verdad que se acostumbra realizar malas prácticas en la formación de danza, a lo que respondió:
«No quiero ensuciar la danza, pero sí se viven muchas cosas. Enfrentar desde muy pequeña todo lo que tiene que ver con lo físico, pesar 50 kilos, tener ciertas dimensiones, tienes que explorar tu sexualidad desde muy pequeña para interpretar papeles de adultos».
En esa misma línea, la bailarina reveló un impactante episodio: «Yo tenía que interpretar a un gatito y yo tenía en ese minuto a mi pareja de ese entonces. Yo estuve pololeando desde los 13 a los 18 (años) con mi primer pololo, mi primer amor y él también bailaba».
«Esta danza que era como gatuna, nosotros lo hacíamos como tierno porque yo tenía 15 años, 14 años, y todavía era muy ingenua. De repente, la persona que era nuestro profesor, nos decía que miráramos pornografía, para volverlo más erótico, y nos decía: ‘¿Ustedes tienen relaciones sexuales? ¿Tienen sexo?’», agregó Cony Capelli.
La cruda confesión no pasó desapercibida, y Diana Bolocco puso énfasis en que esto no puede ser. Además, señaló que esto es un abuso, al tratarse de menores de edad.
Cony Capelli estuvo de acuerdo, y aseguró que por sus vivencias, tiende a normalizar la situación, aunque: «No es que lo normalice, pero a mí la danza me salvó de algo mucho peor que estaba en mi casa. Yo rescato lo bueno», explicó.
Para cerrar, Diana Bolocco le preguntó por una mala práctica en específico sobre el ballet: «¿Es cierto que te ponían fuego para que no bajaras la pierna?»
Cony Capelli respondió entre risas: «Sí, nos hacían ese tipo de cosas, muy crueles».
Sigue a Corazon.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.