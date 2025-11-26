Resurge antigua predicción de Latife Soto que se habría cumplido esta semana: «Será muy sorpresivo…»

Hace algunas semanas, Latife Soto realizó sus clásicas transmisiones web junto a José Antonio Neme, donde sorprendió con una de sus predicciones.

En aquella ocasión, habló sobre un embarazo de una figura del espectáculo. «Ojo, que hay una mujer que puede estar embarazada. Es una mujer famosa, va a ser una sorpresa, y parece que guardó óvulos. Esto va a ser muy sorpresivo y si sale en tus cartas es porque puede ser en tu canal», fueron sus palabras.

«¿Alguien guardó óvulos y se embarazó?», consultó José Antonio Neme.

«Sí, algo de un tratamiento», respondió la tarotista mientras observaba las cartas.

Sale a la luz antigua predicción de Latife Soto que se habría cumplido

En su predicción, Latife entregó detalles y características de la mujer: «Es buenamoza, tiene sus años ya, no es jovencita. Viene una guaguita».

En ese contexto, es que varios cibernautas recordaron esta predicción, luego de que Tita Ureta anunciara que será madre por primera vez a sus 33 años.

La comunicadora reveló la noticia y conversó con Revista Ya. «Primero tuve miedo de no quedar. Con el paso del tiempo me lo cuestioné: hoy en día vas a un ginecólogo y ya te mandan automáticamente al especialista en fertilidad. Yo ya había tenido pólipos, venía asustada por la historia de mi mamá. Veo en mi entorno lo difícil que está siendo ser mamá. No veo la maternidad como algo obvio», explicó.

Siguiendo por esa línea, reconoció que su marido, quien es 16 años mayor que ella, está más que feliz. «Mi marido tiene 49, va a ser papá con 50. Mi papá fue papá los 45 conmigo. Él quería ser papá hace rato. Él está feliz, es el más emocionado de todos», agregó.

