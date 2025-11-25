Reconocida animadora reveló que se encuentra embarazada de su pareja 16 años mayor: «Es algo que siempre soñé…»

¡Nuevo embarazo en el mundo del espectáculo! En las últimas horas, Tita Ureta sorprendió al anunciar que se encuentra esperando a su primer hijo, junto a su esposo, Spiro Razis.

La animadora de Mega reveló la noticia en conversación con Revista Ya, explicando que lo tenía todo en secreto, respaldada por su familia.

«Es demasiado emocionante, es algo que siempre soñé, lo venía buscando», comenzó diciendo.

Además, explicó que: «Primero tuve miedo de no quedar. Con el paso del tiempo me lo cuestioné: hoy en día vas a un ginecólogo y ya te mandan automáticamente al especialista en fertilidad. Yo ya había tenido pólipos, venía asustada por la historia de mi mamá. Veo en mi entorno lo difícil que está siendo ser mamá. No veo la maternidad como algo obvio».

Siguiendo por esa línea, reconoció que su marido, quien es 16 años mayor que ella, está muy contento. «Mi marido tiene 49, va a ser papá con 50. Mi papá fue papá los 45 conmigo. Él quería ser papá hace rato. Él está feliz, es el más emocionado de todos», explicó.

Tita Ureta será madre por primera vez

La presentadora también se refirió a su trabajo. Vale destacar que Ureta abandonó su participación en «El Internado», el nuevo reality de Mega. Esto debido a que se graba en Perú y se deben realizar viajes constantemente.

«No pensé que iba a perder mi lugar, pero sí da miedo cómo se lo van a tomar. Una está en pantalla constantemente. Hay trabajos en que todavía es un problema que una mujer se embarace. Hay que decidir en qué momento lo comunicas», reconoció.

«Quiero que el día de mañana mi futuro hijo o hija se sienta orgulloso de que su mamá siguió trabajando, que fue una guerrera que siguió sus sueños», concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TITA (@titaureta)

También puedes leer en Radio Corazón: El vuelco clave en batalla de Mane Swett por custodia de su hijo: «tengo mucha fe en que se hará justicia…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google