Popular humorista nacional alza la voz: Solicita apoyo estatal para enfrentar millonario tratamiento y ver crecer a su hijo

El humorista Mauricio Riffo, popularmente conocido como Teniente Dan, atraviesa una difícil lucha contra la ataxia de Friedreich, enfermedad neurodegenerativa que lo obligó a utilizar silla de ruedas desde los 23 años.

Actualmente, con 34 años y un hijo de siete meses, tiene metas claras: acceder a apoyo estatal que le permita prolongar su calidad de vida, y además, dar visibilidad a su condición, para que tenga una cobertura médica adecuada.

El comediante ha tenido pasos por el exitoso programa de humor Coliseo Romano y cuenta con más de 100mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Mauricio Riffo y su lucha de cara a la teletón

El comediante habló con LUN y comenzó diciendo que: «La comedia no paga mis cuentas, pero lo hago regularmente, me gusta hacer charlas motivacionales de concientización mezcladas con humor, entonces la gente puede aprender y pasarlo bien».

Además, se refirió a su relación con la Teletón: «Nunca, me entrevistaron por mi caso (2020), pero estábamos en pandemia y era difícil presentarse, según me dijeron. Dejé planteada la inquietud, pero nunca me han llamado».

Sobre presentarse en la Teletón, señaló que le encantaría. «Partí haciendo comedia desde la discapacidad, porque creo que el sentido del humor es una forma de inclusión, para llegar al escenario más importante para la discapacidad, que es la Teletón, si me llamaran sería un sueño«, explicó.

Mauricio también puso en evidencia el enorme desembolso que implica acceder a Skyclarys, un fármaco que se debe tomar tres veces al día: «Es muy caro, cuesta 37 millones de pesos al mes (aproximadamente mil euros la dosis diaria), impagable para el bolsillo de cualquiera», detalló.

Respecto a sus beneficios, comentó que su principal función es «ralentizar la enfermedad y que las condiciones y las expectativas sean mejores. Hoy, los pacientes que tienen esta condición viven, en promedio, hasta los 40 años».

De cara a la Teletón, señaló que su intención es «exponerles a los candidatos presidenciales que esta condición tenga una cobertura médica que hoy no tiene, que la ataxia sea cubierta por algún programa de salud. Somos pocos. Yo siempre digo que tener esta enfermedad es como sacarse el Kino… pero con mala suerte».

