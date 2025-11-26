Karla Melo acusa “discriminación” tras insólita petición en restaurante de Providencia: «Me sentí expuesta, no vayan a ese lugar»

En las últimas horas, Karla Melo denunció una situación que vivió en un reconocido restaurante de Providencia.

Según expuso a través de sus redes sociales, fue en el local «Baco» donde le pidieron que se quitara su jockey, debido a reglas internas que tiene el establecimiento. Es importante recordar que la actriz y cantante recientemente superó un largo tratamiento contra el cáncer.

“Estábamos sentadas, se acerca la garzona y me dice: por protocolo del restaurante, aquí no se puede usar gorro, ¿le molestaría sacárselo? Yo la conozco a usted y sé su condición, pero… ¿Se incomodaría usted?”, comenzó relatando.

En ese contexto, Melo reconoció que sí le molestaba quitarse el gorro: «No importa, yo la entiendo», respondió la mesera.

“No les voy a mentir, en ese momento me sentí expuesta, incómoda y discriminada“, manifestó.

“Si esto me pasó a mí, le puede pasar a otras personas que tienen alopecia, o que están en tratamiento, o que simplemente les gusta usar gorro porque se sienten más seguros”, continuó.

Además, agregó que: «No quiero atacar a nadie, pero quiero dejar en claro que creo que estas cosas no deberían pasar. Los restaurantes deberían capacitar a su personal y entender que la empatía no es una opción».

Para cerrar, hizo un llamado a «crear conciencia y que ustedes decidan donde comer, por mi parte yo no vuelvo a ese lugar».

La respuesta del restaurante tras “denuncia” de Karla Melo

Desde Baco, respondieron en conversación con The Clinic. «Queremos aclarar que este es un código de vestimenta informado por el restaurante a través de su carta digital y en las pizarras del restaurante y en vigencia hace años», comenzaron.

«Este es una regla de convivencia que se aplica a todos los comensales por igual, aunque hay excepciones como en los casos donde los clientes informen que tienen una afección que les impida seguirlo», agregaron.

La actriz también arremetió tras la respuesta del local: «Lo encuentro arcaico, pasado de moda, pero cada uno puede hacer lo que quiera con su negocio».

