Comunicadora de Canal 13 revela en vivo complejo diagnóstico de salud: «Me encontraron células cancerígenas en mi útero…»

Hace algunos días, una figura de Canal 13 reveló que no está pasando por un buen momento.

La mujer en cuestión es Natu Urtubias, quien es una de las encargadas del react de Mundos Opuestos, reality de Canal 13.

La comunicadora dio a conocer que le encontraron células cancerígenas, por lo que iniciara un tratamiento. Por ese motivo, no podrá estar realizando el programa digital constantemente.

«Hace unos meses me encontraron células cancerígenas en mi útero. He ido faltando, a veces he tenido que tomar medidas porque la intervención en todo lo que el útero es bien dolorosa», comenzó diciendo.

Asimismo, pidió que no siguieran con algunos rumores que surgieron tiempo atrás.

«Dejen de inventar que estoy embarazada porque es un tema sensible», señaló la ex chica reality, en modo de humor.

Además, agregó que: «Se los comparto a ustedes para que me manden buena energía, buena vibra y yo también en mi Instagram y acá mismo les voy a ir contando lo bien que me va».

Siguiendo por esa línea, hizo un llamado para hablar abiertamente del cáncer cervicouterino: «Hay que prevenirnos entre todas y hay que hacernos el PAP (refiriéndose al examen)», indicó.

Natu Urtubia y difícil problema de salud que la acompleja

La comediante del react de Canal 13 reveló que enfrenta la situación de manera positiva. Sin embargo, su madre es la más afectada con la noticia.

«Mi mamita está un poquito asustada, pero nada con lo que no podamos salir adelante», indicó.

«Soy muy joven todavía, así que con un buen tratamiento… voy a ser muy ordenada a partir de mañana. Me han hecho hartas biopsias, bien doloroso el proceso, pero está recién iniciándose la etapa de las células cancerígenas que afectan mi cuerpo, así que lo vamos a combatir», agregó.

«Me rompí la columna este año, no me voy a recuperar de un cáncer uterino. Vamos con toda la fe», señaló, recordando el accidente que tuvo en su participación en Palabra de Honor.

