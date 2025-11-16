«Ya firmé y todo»: El inesperado error que cometió Carla Jara como vocal de mesa

La animadora del backstage de Mi Nombre Es, de TVN, Carla Jara, tuvo una gran responsabilidad este domingo. Al igual que muchos otros personajes del espectáculo, incluso su colega Jean-Philippe Cretton, fue seleccionada como vocal de mesa.

Pero ojo, Carla Jara ya había tenido esta experiencia previamente, e incluso señaló que se hizo amiga de sus colegas, los vocales de mesa que coincidieron anteriormente con ella.

El inesperado error que cometió Carla Jara como vocal de mesa

Ahora, la comunicadora subió un video a su Instagram, en el que compartió la noticia: «Buen día, bellezas, aquí vamos llegando al colegio, me tocó ser vocal de mesa. Así que con toda la carita llena de risa… igual es un día importante para nuestro país«.

«Confíen en sus convicciones, nomás, y que nadie les diga nada, porque de repente la gente se mete mucho e influye en tu voto, y es tu decisión», agregó Carla Jara, haciendo un llamado a votar.

Hasta ahí, iba todo bien, pero compartió, a través de sus historias de Instagram, un grave error que cometió al constituir la mesa: «Ya está constituida, tiempo récord… con mis compañeritos, arreglando todo, muy concentrados«. «El problema es que soy de la mesa de al lado, entonces como ya soy amiga de los chiquillos me vine a esta mesa. Así que estamos tratando de solucionar las cosas porque ya firmé y todo«, cerró entre risas Carla Jara.

