«Ya firmé y todo»: El inesperado error que cometió Carla Jara como vocal de mesa

La animadora del backstage de Mi Nombre Es, de TVN, Carla Jara, tuvo una gran responsabilidad este domingo. Al igual que muchos otros personajes del espectáculo, incluso su colega Jean-Philippe Cretton, fue seleccionada como vocal de mesa.
Pero ojo, Carla Jara ya había tenido esta experiencia previamente, e incluso señaló que se hizo amiga de sus colegas, los vocales de mesa que coincidieron anteriormente con ella.
El inesperado error que cometió Carla Jara como vocal de mesa
Ahora, la comunicadora subió un video a su Instagram, en el que compartió la noticia: «Buen día, bellezas, aquí vamos llegando al colegio, me tocó ser vocal de mesa. Así que con toda la carita llena de risa… igual es un día importante para nuestro país«.
«Confíen en sus convicciones, nomás, y que nadie les diga nada, porque de repente la gente se mete mucho e influye en tu voto, y es tu decisión», agregó Carla Jara, haciendo un llamado a votar.
