Extranjero vio producto de su país natal en un supermercado chileno y no podía creer este detalle: «me sorprende…»

Ya entrada la recta final del año, el ambiente navideño comienza a tomarse los malls y supermercados del país. Los pasillos se llenan de luces, adornos y productos típicos de la época, marcando el inicio de una de las celebraciones más esperadas del año.

Uno de los que notó este cambio fue el creador de contenido @aleman.bacan, un extranjero que suele compartir en redes sociales su mirada sobre la vida en Chile. Durante una visita a un supermercado Jumbo, el tiktoker registró algunos de los productos navideños disponibles y destacó la presencia de varios clásicos de su país natal.

“Acá puedes ver unos productos muy típicos de Alemania”, comentó en su video, que ya supera las 90 mil reproducciones en TikTok. Entre los artículos que mostró se encontraban los tradicionales dulces Domino’s y el pan de jengibre Lebkuchen, ambos infaltables en las fiestas alemanas.

Sin embargo, lo que más lo sorprendió fue el precio de uno de estos productos importados. “Wow, wow wow, eso me sorprende”, exclamó al ver que un paquete de 500 gramos de Lambertz Lebkuchen costaba $9.290.

El joven explicó que en Alemania esa misma marca es bastante popular y mucho más económica. “Es una marca muy conocida, muy buena, pero normalmente (el valor) máximo no (va más allá de) 3,50 euros”, señaló, lo que equivale aproximadamente a $3.800 chilenos.

Revisa acá el video viral:

Reacción de los seguidores en redes sociales

Muchos cibernautas dejaron sus comentarios en la publicación, opinando sobre el precio de los productos.

«Están caros», «te recomiendo el pan de Pascua», «me imagino que el vino chileno en Alemania es así de caro también», «En todos los países los productos importados son caros» y «cuando veo el precio se me quitan las ganas», fueron algunos de los comentarios.

También puedes leer en Radio Corazón: Naya Fácil impacta a todos al revelar su nueva lujosa adquisición: Fue una suma estratosférica que desembolsó al contado

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google