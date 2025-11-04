¡No te quedes fuera! Descubre la nueva promoción de entradas para asistir a La Corazón On Tour 2025

¡No queda nada! Cada día falta menos para que nos encontremos en Machalí. Radio Corazón se va de tour y nuestra primera parada será en el Estadio Guillermo Chacón.

En este contexto, es que te traemos una promo de miedo, y es que aunque haya pasado Halloween, en La Número Uno siempre nos gusta regalonear a nuestros auditores.

No queremos que nadie se quede afuera de La Corazón on Tour, y lanzamos una promoción especial para que todos asistan al festival familiar más prendido del año.

Decidimos extender estos precios que están de miedo, y asustan de lo bueno que están:

Cancha General 2x $30.000

Cancha VIP 2x $50.000

Una oportunidad ideal para ir en pareja, con tu mejor amiga, tu compadre o quien tú quieras, y disfrutar de una jornada inolvidable con Américo, Santaferia, Paula Rivas, Zúmbale Primo, Pablo Pesadilla y Cebolla y Bodoque.

No te puedes perder a los mansos artistas que transformaran Machalí en una verdadera pista de baile. Las entradas las puedes adquirir a través del sistema Passline.

¿Cómo llegar al Estadio Guillermo Chacón de Machalí?

Es muy fácil, y a continuación te detallamos las rutas para que llegues sin novedades a este evento imperdible.

El Estadio Guillermo Chacón se encuentra en la comuna de Machalí, en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins: Su dirección exacta es Colón-Sewell 1224, Machalí.

Es importante destacar que se encuentra cercano a la carretera de acceso principal que une Machalí con Rancagua.

Asimismo, si quieres llegar desde Santiago, te recomendamos dos rutas: En auto particular y en transporte público.

Auto particular: al de Santiago tomando la autopista hacia la Ruta 5 (vía sur). Antes de Rancagua, toma la salida hacia Machalí. Luego sigue las señales hacia “Carretera del Cobre / Machalí” y finalmente al Estadio Guillermo Chacón (Colón-Sewell 1224).

En transporte público: Desde Santiago puedes tomar un bus interurbano hacia Rancagua (Terminal de Buses). En Rancagua hay micros o colectivos que van a Machalí; baja en el sector “Carretera del Cobre” o “Tierras Blancas” y camina hacia el estadio.

