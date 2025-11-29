Reconocida cantante chilena tuvo que bajarse del cierre de la Teletón a solo horas del show: «Tengo que escuchar a mi cuerpo»

La cantante utilizó sus redes sociales para entregar la lamentable noticia. Sin entrar en detalles, aseguró que por problemas de salud, no podrá presentarse en los shows que tenía programados para este fin de semana, incluida la Teletón.

Se trata de Francisca Valenzuela, quien estaba confirmada para el bloque de cierre en el Estadio Nacional, para la noche de este sábado. Además de ella, están confirmados para el cierre, Noche de Brujas, Myriam Hernández, Pablo Alborán, Zúmbale Primo, María José Quintanilla, entre otros.

Francisca Valenzuela se bajó del cierre de la Teletón a solo horas del show

Francisca Valenzuela emitió un comunicado oficial en su cuenta de Instagram. La cantante reveló que no estará en el Estadio Nacional, para el cierre de la Teletón 2025, este sábado, por problemas de salud:

«Debido a temas de salud, no podré participar en el show de Teletón en el Estadio Nacional de Santiago (sábado 29/nov) ni en Rockódromo de Valparaíso (domingo 30/nov)».

«Les pido mil disculpas. En mi carrera rara vez he suspendido un show por mi cuenta. Me cuesta muchísimo cancelar estos compromisos que me tomo tan en serio, que honro y respeto, pero tengo que escuchar a mi cuerpo y retomar próximamente», explicó Francisca Valenzuela.

Eso sí, la artista dejó un mensaje para sus fans de Valparaíso, y también, en apoyo a la Teletón: «Valparaíso: les debo un concierto. Les quiero mucho! Disfruten el festi! Teletón: Les admiro mucho, siempre aquí dispuesta a apoyar«.

También puedes ver en tu Radio Corazón: 31 Minutos expresa su molestia tras utilización de imágenes en campaña de candidato presidencial: «Lo tuyo es una falta total de respeto»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google