31 Minutos expresa su molestia tras utilización de imágenes en campaña de candidato presidencial: «Lo tuyo es una falta total de respeto»

En los últimos días, 31 Minutos expresó públicamente su molestia luego de descubrir que sus personajes fueron utilizados sin autorización en material gráfico perteneciente a la campaña presidencial de Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y actual aspirante a la presidencia de Colombia para las elecciones de 2026.

El político compartió en sus redes sociales varias publicaciones donde se ve a figuras icónicas del programa infantil acompañadas del mensaje: «Tulio Triviño. Mario Hugo y 31 Minutos presentan el Plan Guardián, la estrategia de seguridad que sacará a Colombia adelante». Esta apropiación inmediata provocó una fuerte respuesta de parte del equipo creador de la serie.

31 Minutos arremete contra el uso de su imagen en política

Desde la cuenta oficial de Instagram de 31 Minutos, el equipo cuestionó de manera categórica a Fajardo por utilizar su trabajo sin permiso.

«Cómo se te ocurre usar nuestra imagen en tu campaña. 31 Minutos nunca participa en campañas políticas, menos en lugares donde su contingencia nos es totalmente ajena. Lo tuyo es una falta total de respeto a nuestra creación y un uso completamente ilegal de la marca y sus personajes», señalaron en la publicación.

Más tarde, a través de una historia, los creadores profundizaron en la advertencia y recalcaron que la situación reviste carácter legal.

«Queridos productores, les escribimos desde Aplaplac para ponerlos en aviso que la utilización de fotos de los personajes de 31 minutos, del logo de 31 minutos y la promoción de shows en vivo de 31 Minutos sin incorporar la palabra TRIBUTO con el mismo tamaño de letras de la frase misma, es absolutamente ILEGAL», indicaron.

También recordaron que sus elementos gráficos y personajes están debidamente protegidos:

«Todas las marcas anteriormente descritas están inscritas tanto con derechos de autor como con derechos de imagen. Su utilización sin nuestro consentimiento está vulnerando derechos de autor y derechos de marca. Lamentamos tener que aclararles esto, pues sabemos que en muchos casos es sin mala intención y es por eso que se los aclaramos antes de tomar acciones legales», añadieron.

