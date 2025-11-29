«No ha hecho ningún aporte a la Teletón»: El llamado de atención de Don Francisco a reconocida marca nacional

La «Desayunatón», tuvo lugar esta mañana, en Quinta Normal. En aquella instancia, Don Francisco aprovechó de compartir con los vecinos, y lógicamente, hacer un llamado a donar.

A raíz del nombre de la calle, el legendario animador de la Teletón, le recordó a la reconocida empresa nacional que no ha aportado a la noble causa.

El llamado de atención de Don Francisco a reconocida marca nacional

Don Francisco llegó hasta la calle McKay, en la comuna de Quinta Normal, para tomar desayuno con los vecinos.

A raíz del nombre de la calle, se metió a uno de los locales para realizar una llamativa petición. Ahí, Don Francisco tomó un paquete de galletas McKay, y comentó, respecto a la coincidencia entre el pasaje y la marca: «Aquí está McKay, como McKay no ha hecho ningún aporte a la Teletón, aquí puede encontrar toda esta publicidad».

«Galletas McKay, más ricas no hay, son crujientes de lo frescas que son. Vayan a la cuenta 24.500-03«, agregó el animador.

Pero medio en broma y medio en serio, el llamado de atención de Don Francisco, y la publicidad, lo hizo tirar el siguiente comentario: «McKay, vengan a la tarde a la Teletón, y tírense un billetito«.

Luego de las risas, explicaron que aquel pasaje antiguamente era el lugar donde vivían los trabajadores de la empresa de galletas, por lo que esa es la razón del nombre.

