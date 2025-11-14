¿Qué es el “kizazo”? Polimá WestCoast explicó el concepto y presentó “Rápido”, su nueva canción, en Radio Corazón

Ayer fue jueves de estrenos, y uno que sorprendió fue Polimá WestCoast, quien lanzó “rápido”, su nuevo sencillo junto a Tobal MJ.

Por lo mismo, el artista nacional visitó el estudio de La Número Uno de Chile para entregar detalles de su nueva canción.

En conversación con Chavito y Sita Evelyn, el urbano señaló que «nos gusta mucho porque es una canción veloz. Yo acostumbro a hacer una musiquita bien rápida».

Además, le dedicó unas palabras a su hermana, quien fue la encargada de dirigir el video.

«Estamos contentos, orgullosos. Ella es mi tour manager, también me ayudó con la parte creativa, vestirme. Ella trabajó todo lo que vestimos yo y los bailarines del Festival de Viña», destacó.

Respecto a “Rápido” y sus próximos lanzamientos, Poli fue enfático: «Esta es una nueva fórmula, porque es lo último que grabamos. Ahora me voy a dedicar a sacar las canciones lo más fresco. Lo último que grabe es lo que va a ir saliendo».

Polimá anda con el Ki: «ahora usamos ‘kizazo'»

En medio de la conversación, nuestros locutores de La Mañana de la Corazón se perdieron respecto a las fórmulas de Polimá, quien aseguró utilizar «palabras que estén ahora».

Los consejos de Sita Evelyn y Chavito: «Amermelado» y «Taquilla».

Sin embargo, el intérprete de «brokeboi» les enseñó un nuevo concepto: El Kizazo.

«Ahora usamos kizazo, viene de la palabra ki, que significa energía vital. Eso viene de Dragon Ball (…) El ki es como el aura, pero ahora lo actualizamos en Chile y es kizazo», explicó.

También puedes leer en Radio Corazón: Esta podría ser la colaboración nunca antes vista entre dos dúos históricos del reggaetón old school: «Nosotros queremos…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google