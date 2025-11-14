Radio Corazón te acompaña a votar con una cobertura especial en la jornada de Elecciones presidenciales y parlamentarias 2025

Este domingo, en el marco de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias, Radio Corazón realizará una programación especial para acompañar a todos quienes participen en la jornada cívica más importante del año. Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas, tendremos una transmisión especial para informar y estar junto a nuestros auditores en el proceso eleccionario.

Programación especial de Radio Corazón en el marco de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025

La jornada comenzará a las 09:00 horas con Chavito y Sita Evelyn, quienes estarán al aire hasta las 11:00 entregando información útil sobre el desarrollo de la mañana y comentando los primeros movimientos del día, siempre con el estilo cercano que los caracteriza.

Luego, entre 11:00 y 13:00 horas, tomará el relevo Giancarlo Santangelo, nuestro querido Chanchiguagui continuará acompañando a la audiencia en medio de una jornada que mantendrá la atención de todo el país.

El bloque especial cerrará con DJ Toti, quien estará al mando entre 13:00 y 15:00 horas, aportando buena energía, música y compañía mientras se desarrolla la tarde electoral.

Además de la transmisión en vivo, la cobertura también podrá seguirse a través de las redes sociales oficiales de Radio Corazón y en nuestro sitio web, donde se publicarán actualizaciones, momentos destacados y contenido especial relacionado con la jornada.

