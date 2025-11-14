Ex chica reality revela nacimiento de su primer hijo con tierna foto: «Bienvenidos a nuestro mundo…»

En la jornada del 13 de noviembre, una reconocida ex chica reality reveló que nació su hijo.

La noticia alegró a todos sus seguidores, quienes la han acompañado en este proceso por un largo tiempo.

La mujer en cuestión es Angie Alvarado, quien a través de sus redes sociales presentó a su hijo: Rodolfo Kamke Alvarado.

Mediante un registro de su retoño, aprovecho de darle la bienvenida a ese mundo: “¡Bienvenido a nuestro mundo Rodolfo Kamke Alvarado! Eres el regalo más lindo que Dios nos dio”, escribió.

Además, publicó registros íntimos del periodo previo al nacimiento, mostrando momentos del trabajo de parto y de los preparativos que antecedieron la llegada del bebé.

La noticia se conoce meses después de que diera a conocer su embarazo en julio, ocasión en la que sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez su incipiente pancita. Desde entonces, la creadora de contenido fue compartiendo hitos de su proceso, recibiendo constantes mensajes de apoyo y afecto en cada publicación.

Reacciones a la noticia de Anita Alvarado

Luego de que la ex chica reality confirmara la noticia, varios rostros del espectáculo se manifestaron a través de redes sociales. Entre ellas Mariela Sotomayor, Alison Mandel y Natalia Valdebenito

Te amo hijo gracias por traernos esta infinita felicidad y alegría y a la Mamá más power del mundo te amo», «Ay que emoción!!! Es hermosooo miles de felicidades!», «Ay angitaaaaa qué bendición. qué felicidad» y «Bienvenido hermoso!!!! Sos amado por tu mamá y papá desde que estabas en la panza», fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Angie Alvarado (@angitaaalvarado)

También puedes leer en Radio Corazón: «No tiene ninguna justificación»: Andrés Caniulef rompe el silencio tras violento episodio de Pablo Herrera

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google