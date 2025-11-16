«No hay nadie»: El insólito chascarro de Jean-Philippe Cretton en su local de votación

Este domingo tiene lugar en nuestro país un nuevo proceso electoral, en este caso, las elecciones presidenciales para 2026. Uno de los aspectos más importantes de esta jornada, es la constitución de las mesas en los locales de votación, deber de los vocales de mesa.

Como en cada elección, le toca a alguna celebridad del espectáculo ser parte de esta función, como ha sido anteriormente Stefan Kramer, Esteban Paredes, José Luis Repenning o Leo Rey. Esta vez, uno de los nominados al deber cívico, fue el rostro de TVN, Jean-Philippe Cretton.

El insólito chascarro de Jean-Philippe Cretton como vocal de mesa

A través de sus historias de Instagram, Jean-Philippe Cretton compartió su camino al local de votación, para cumplir con su función como vocal de mesa: «Primer día como vocal de mesa, les voy a estar compartiendo toda la experiencia dentro de un ratito más, que sea una linda fiesta de la democracia».

Eso sí, la experiencia no fue como la esperaba el animador y músico, puesto que, se encontró con la ingrata sorpresa de que en su local de votación no había nadie: «Ya, llegué. Llegué primero, no hay nadie, ¿si uno llega primero, se puede ir?«, bromeó Cretton.

Cabe recordar que la citación para los vocales de mesa era bastante temprano, a las 7:30 de la mañana.

Un par de horas después, Jean-Philippe Cretton subió un nuevo video a sus historias, en el que ya se le ve acompañado por los demás vocales de mesa, realizando sus funciones.

