Popular artista urbano alza la voz tras ser detenido por manejar bajo los efectos de las drogas en San Felipe: «La situación se manejó mal»

En la jornada del miércoles 5 de noviembre, Camilo Paredes, más conocido como Standly, fue detenido por conducir bajo efectos de las drogas en San Felipe.

El reconocido cantante, interprete de éxitos como «Pégate» y «Mi gata», fue detenido luego de un control vehicular.

Según consignó ADN, el urbano fue atrapado en una redada relacionada con el consumo y venta de drogas.

Standly rompe el silencio tras ser detenido en San Felipe

Luego de que la noticia fuera revelada, el artista urbano alzó la voz mediante un comunicado en sus redes sociales.

Primero, posteó un video, donde señaló que: «Los hueo… andan puro inventando hue… y en verdad no es así».

Luego, emitió un escrito mediante sus historias: «Mi gente, quiero aclarar lo que pasó ayer porque se han dicho muchas cosas que no son verdad y la prensa exageró todo».

«Todo estaba en regla. Tengo receta médica que me permite usarla y transportarla por motivos terapéuticos. No fue nada ilegal ni como algunos medios lo hicieron ver», aclaró.

Asimismo, tuvo críticas al control por parte de carabineros. «La situación se manejó mal, no se respetaron los protocolos y sentí mala intención en el procedimiento», continuó.

«Agradezco de corazón a toda mi gente por los mensajes y el apoyo. Estoy tranquilo, con la conciencia limpia y enfocado en seguir con mi música y todo lo que viene», cerró Standly a través de sus redes sociales.

