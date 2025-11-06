Problemas internos en «Detrás del muro»: Aseguran que habría tensión en el elenco tras posible llegada a Mega

En los últimos días, un gran debate se ha generado respecto al futuro del programa «Detrás del muro».

Esto, luego de la incertidumbre sobre en que canal continuará el espacio de humor.

Es importante recordar que Paula Escobar reveló que podría existir un traspaso de Chilevisión a Mega.

¿Mega o Chilevisión? Aseguran que elenco estaría dividido

Fue hace algunas semanas que la comunicadora adelantó que «Mega acaba de quitarle El Muro a Chilevisión, así, tal cual. Entiendo que según mis fuentes, Chilevisión esto lo toma como una traición de parte de El Muro, que si bien todos tienen contratos independientes, se han puesto de acuerdo ante el llamado de Juan Pablo González, quien actualmente ocupa un alto cargo en Mega».

Siguiendo por esa línea, la periodista actualizó la información. “Hasta la semana pasada yo sabía que había una cohesión en el grupo de El Muro, ¿verdad? Primero fue llamado Kike Morandé, y que él ejerció una vocería para poder darle la información a los demás”, relató.

«Pero con quién sí hay una negociación aparte, en todo este grupo, es con Christian Henríquez, Ruperto, y él es uno de los tres, que estoy averiguando los otros nombres, todavía no los tengo claro, pero lo relevante es que acá Ruperto sigue en negociaciones con Chilevisión», continuó.

Para cerrar, indicó que: «Finalmente, Ruperto, al parecer no estaría tan de acuerdo con irse. ‘Ya, vámonos todos a Mega, si nos ofrecen lo que queríamos’, pero estaría esperando a ver qué le dice Chilevisión. Depende de lo que ofrezcan. Hasta hoy, está esperando una oferta en Chilevisión. O sea, él está negociando todo lo que es aparte”.

El futuro del programa es incierto, y se abren las teorías de que Chilevisión tenga en mente un nuevo proyecto dedicado al humor, esto tras el éxito del espacio.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google