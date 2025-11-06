Usuarios en redes sociales celebraron la eliminación de polémico participante de Fiebre de Baile: «Hace rato debió irse…»

¡No va más! Fiebre de Baile dejó un nuevo eliminado de la competencia en su última edición.

Quien se retira de la pista de baile es el exfutbolista Kike Acuña.

Es importante destacar que Acuña ha estado en la palestra durante los últimos días. Esto luego que fuera demandado y expuesto públicamente por Roxana Muñoz, su ex pareja, esto con el fin de aumentar el monto de su pensión alimenticia.

Por lo mismo, los cibernautas no lo han dejado tranquilo y hace varios días que pedían su salida de la competencia.

Cibernautas felices tras eliminación de Kike Acuña

Kike Acuña ya estaba en la pitilla. Desde la semana pasada que sus coreografías no eran las más pulcras y había estado al borde de la eliminación.

Finalmente, y luego de bailar “Perdóname” de Camilo Sesto, el ex seleccionado nacional fue eliminado de la competencia.

Tras la decisión del jurado, Acuña reveló sentir «un poco de pena».

Asimismo, se despidió del programa con sentidas palabras. «Triste, pero es una experiencia súper bonita. Fue un desafío personal y creo que lo cumplí. Me voy con el cariño de mis compañeros», comenzó diciendo.

«Primero somos personas, creo que dejo una bonita impresión, que ellos pueden contar conmigo cuando me necesiten», refiriéndose a sus compañeros.

Sin embargo, en redes sociales el panorama era totalmente distinto. Chilevisión compartió un post a través de redes sociales comunicando la eliminación de Kike Acuña, y los cibernautas celebraron su salida del programa.

«Ojalá con lo que haya ganado le sirva para que se ponga al día», “merecido”, «me alegro», «está bien… si no bailaba nada… perdón», «hace rato debió irse», fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en redes sociales.

